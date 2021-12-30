Московская биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа расширяют сотрудничество на рынке товарных деривативов

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danilov 30 Декабря 2021 в 10:25:21
На первом этапе запущены тестовые торги расчетными фьючерсными контрактами на Московской бирже. Участникам доступны контракты с двумя сроками исполнения – в январе и феврале 2022 года. Код контракта на цену сжиженного газа – LG, на цену цемента – CM.
По итогам первого этапа торгов УзРТСБ примет решение о внедрении электронных биржевых систем Московской биржи для запуска реальных торгов деривативами на товарные активы на собственной базе.
Доступ к тестовым торгам получили первые семь самых активных брокерских компаний – членов УзРТСБ. Объем торгов за период 21–24 декабря 2021 года составил 115 контрактов, было заключено 36 сделок.
Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи:
"Московская биржа – региональный центр капитала и признанный лидер на рынке деривативов. Мы предлагаем свои технологические решения для партнеров из стран СНГ и рассчитываем, что наш опыт и разработки помогут финансовому рынку Узбекистана и УзТСБ, имеющей опыт организации торгов на товарном спот-рынке, в построении срочного рынка. В рамках сотрудничества узбекские коллеги смогут на базе наших технологий предложить своим клиентам инструментарий для прогнозирования цен и хеджирования ценовых рисков на основные товарные активы".
Торги фьючерсными контрактами организованы в рамках меморандума о сотрудничестве между УзРТСБ и Московской биржей, подписанного в ноябре 2021 года.
https://www.moex.com/n39267
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