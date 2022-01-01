Оператор РОП озвучил цифры по утильсбору: сколько собрали и куда потратили

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GoodZone 01 Января 2022 в 10:39:42
Напомним, что постановлением правительства оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определено ТОО "Оператор РОП".
В Казахстане принцип РОП был внедрен в 2016 году: сначала на автомобили и его компоненты, а с 2017 года - на упаковку при "нулевой ставке" (производители и импортеры не оплачивают утилизационный сбор). Ставка утилизационной платы на упаковку внедрена с 2020 года, с 2020 года также РОП внедрен на сельскохозяйственную технику (комбайны, тракторы).
По данным компании, за период с 2016 по сентябрь 2021 года объем поступивших денежных средств составил около 614,5 миллиарда тенге:
248 828 000 000 тенге (40,5 процента) - от производителей транспортных средств;
35 338 000 000 тенге (5,8 процента) - от производителей сельскохозяйственной техники;
288 189 000 000 тенге (46,9 процента) - от импортеров транспортных средств;
7 453 000 000 тенге (1,2 процента) - от импортеров сельскохозяйственной техники;
33 966 000 000 тенге (5,5 процента) - от производителей и импортеров автокомпонентов;
604 000 000 тенге (0,1 процента) - от производителей и импортеров отходов упаковки;
110 000 000 тенге (0,02 процента) - от производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции.
Кроме того, в ТОО "Оператор РОП" сообщили, на какие цели расходуются поступившие средства.
"Направления расходования средств определены статьей 388 Экологического кодекса. Так, средства направляются на стимулирование производства казахстанского транспорта и техники, развитие материально-технической базы системы управления отходами, организацию системы раздельного сбора и переработки отходов, выплаты населению за сдачу старого транспорта и техники, переработку и утилизацию автохлама, научно-исследовательские работы в области управления отходами, экологические программы, развитие сети электрозаправочных станций, расходы по налогообложению и так далее", - говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.
В компании сообщили, что отечественным автопроизводителям на стимулирование производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств, а также самоходной сельскохозяйственной техники было направлено 295 586 000 000 тенге (68 процента), в том числе:
на стимулирование развития отечественной автомобильной промышленности - 230 225 000 000 тенге (53 процента);
на стимулирование отечественного производства самоходной сельскохозяйственной техники - 32 139 000 000 тенге (7 процентов);
на стимулирование экспорта транспортных средств - 13 036 000 000 тенге (3 процента);
на финансирование скидки, предоставленной производителем физическим и юридическим лицам при приобретении ими на территории Республики Казахстан транспортного средства и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, произведенных в Республике Казахстан, - 20 187 000 000 тенге (5 процентов).
По данным Оператора РОП, более 25 миллиардов тенге направлено на организацию, внедрение технологий и совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции и товаров, на которые распространяются расширенные обязательства производителей и импортеров.
Выплаты корпоративного подоходного налога составили 48 198 000 000 тенге, или 11 процентов от всего объема расходов.
"Также отмечаем, что в настоящее время оператором активно реализуются проекты по материально-техническому дооснащению регионов (города Семей, Актобе и Усть-Каменогорск), включающие приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов, покупки специальной мусоровывозящей техники и приобретение трех автоматизированных сортировочных линий, на что было выделено 5 054 000 000 тенге", - говорится в ответе.
"За 5 лет у населения принято 214 932 старых автомобиля и 3,2 тысячи вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники. Общий размер выплат населению за сдачу старого транспорта составил 30 158 000 000 тенге. Расходы на сбор и утилизацию ВЭТС и ВЭССХТ составили 29 183 000 000 тенге", - сообщили в компании.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/operator-rop-ozvuchil-tsifryi-utilsboru-skolko-sobrali-kuda-457745/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бабки там конечно гиганские крутятся....кому то в карманы.