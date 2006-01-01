Причину роста цены на газ озвучили в акимате и Минэнерго

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danilov 03 Января 2022 в 10:39:19
"Единственным предприятием в области, производящим газ с 1973 года, является Казахский газоперерабатывающий завод. В месяц он производит 14,5 тысячи тонн сжиженного газа. Однако в связи с тем, что объем потребления области составляет 18 тысяч тонн, завод полностью не покрывает потребности региона. Поэтому дополнительно из-за пределов области осуществляется поставка 3,5 тысячи тонн газа", - сообщил глава Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев.
Также, по его словам, проблема связана с износом оборудования на заводе, которое достигло 90 процентов.
"Если не принимать срочных мер, в будущем региону грозит остановка завода и, соответственно, дефицит сжиженного газа. Планируется строительство нового завода, которое будет возможно в том числе и благодаря реализации сжиженного газа по его рыночной цене", - пояснил Картбаев.
Он пояснил, что стоимость газа в среднем по республике составляет 110 тенге за литр, в соседней Атырауской области - 115 тенге или в Уральске - 120 тенге. В Мангистауской области цены на газ для конечного потребителя колеблются от 95 до 115 тенге.
"Прежняя цена в размере 60 тенге не вернется, так как уже сейчас цена на газ на бирже составляет 70-85 тенге за литр без учета операционных расходов перевозки и предпринимателя. В целом цены на газ будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде", - добавил Картбаев.
В Министерстве энергетики пояснили, что цена на газ растет из-за роста спроса.
"С 1 января 2022 года осуществлен 100-процентный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи. Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы газа напрямую у производителей", - объяснили в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа в Казахстане ежегодно растет, а объемы производства остаются на уровне прошлых лет.
"Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции. До перехода на электронные торги цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как он отпускался по цене ниже своей себестоимости", - добавили в министерстве.
Напомним, в Жанаозене горожане массово вышли на митинг. Они возмущены ростом цены на газ и требуют вернуть цену в 60 тенге за литр.
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