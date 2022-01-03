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Экономика
Лес подорожает
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danilov 03 Января 2022 в 10:50:07
В России вступил в силу полный запрет на вывоз с территории страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Ограничения вводятся по распоряжению президента Владимира Путина.

Напомним, в сентябре прошлого года Владимир Путин резко раскритиковал состояние лесной отрасли на Дальнем Востоке.

«Главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся: любой ценой взять объёмы, а после хоть трава не расти. И не растёт – ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов. Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», – сказал президент.
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  Софруджу 03.01.2022 в 11:09:15   # 788355
Давно пора
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