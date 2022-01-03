Лес подорожает

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Января 2022 в 10:50:07
Напомним, в сентябре прошлого года Владимир Путин резко раскритиковал состояние лесной отрасли на Дальнем Востоке.
«Главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся: любой ценой взять объёмы, а после хоть трава не расти. И не растёт – ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов. Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», – сказал президент.