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Экономика
По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
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danilov 03 Января 2022 в 14:30:13
Распоряжением Премьер-Министра РК А. Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

https://primeminister.kz/ru/news/a-mamin-po-porucheniyu-glavy-gosudarstva-k-k-tokaeva-pravitelstvo-primet-mery-po-situacii-v-g-zhanaozen-30265
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 03.01.2022 в 20:32:32   # 788380
Надеюсь по Казахстану задумаются с повышением цен
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  старик 03.01.2022 в 20:57:19   # 788392
Quote:
На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.
"А чо, так мОжно было"?
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