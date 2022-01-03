По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен

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danilov 03 Января 2022 в 14:30:13
В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.
Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.
Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.
https://primeminister.kz/ru/news/a-mamin-po-porucheniyu-glavy-gosudarstva-k-k-tokaeva-pravitelstvo-primet-mery-po-situacii-v-g-zhanaozen-30265
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На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр."А чо, так мОжно было"?