Глава Нацбанка рассказывает как не даст деньгам «убежать» из Казахстана

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danilov 12 Января 2022 в 14:59:22
Кроме этого, мажилис одобрил соглашение с США, по которому госорганам станет доступна информация о счетах всех казахстанских физических и юридических лиц в американских банках.
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мажилис одобрил соглашение с США, по которому госорганам станет доступна информация о счетах всех казахстанских физических и юридических лиц в американских банках.И что, америкосы вернут Казахстану неправедные деньги? Арестовать счета конечно могут, как например золото Ливии, но Казахстану этих денег не видать, как не видать ливийцам своего золота.
госорганам станет доступна информация о счетах всех казахстанских физических и юридических лиц в американских банках
В Швейцарии еще надо поискать...