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Экономика
Глава Нацбанка рассказывает как не даст деньгам «убежать» из Казахстана
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danilov 12 Января 2022 в 14:59:22
«Принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться», - сказал Досаев.
Кроме этого, мажилис одобрил соглашение с США, по которому госорганам станет доступна информация о счетах всех казахстанских физических и юридических лиц в американских банках.
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  Walter 12.01.2022 в 16:50:56   # 788676
Досаева самого хорошенько проверить.
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  старик 12.01.2022 в 22:00:06   # 788702
Quote:
мажилис одобрил соглашение с США, по которому госорганам станет доступна информация о счетах всех казахстанских физических и юридических лиц в американских банках.
И что, америкосы вернут Казахстану неправедные деньги? Арестовать счета конечно могут, как например золото Ливии, но Казахстану этих денег не видать, как не видать ливийцам своего золота.
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  DuMoH 12.01.2022 в 22:34:54   # 788714
Quote:
госорганам станет доступна информация о счетах всех казахстанских физических и юридических лиц в американских банках

В Швейцарии еще надо поискать...
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