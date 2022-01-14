Математики у нас есть, считают хорошо...

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Экономика
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danilov 14 Января 2022 в 10:30:42
С 1 января 2022 года в Казахстане изменился размер уплаты взносов в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Это связано с изменением минимальной заработной платы и МРП.

Теперь работодатели платят за работника 3% от его уровня заработной платы, но не более 18 000 тенге.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, выплачивают 2% от своего дохода, но не более 12 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, платят 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 4200 тенге.

Единый совокупный платеж (ЕСП) для жителей города по-прежнему составляет 1 МРП (3063 тенге), для сельских жителей – 0,5 МРП (1531,5 тенге).

При этом самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП – 3000 тенге.

Государство платит за 15 льготных категорий граждан, это более 11 млн человек.

Размер взноса на одного человека составляет 3614,2 тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 14.01.2022 в 10:46:45   # 788878
Quote:
Государство платит за 15 льготных категорий граждан, это более 11 млн человек.

Еб@ть-колотить, из населения 18 с копейками лямов, больше половины - льготники???
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  alpha_portal 14.01.2022 в 14:20:02   # 788889
Цитата: Kukaracha от 14.01.2022 04:46:45
Quote:
Государство платит за 15 льготных категорий граждан, это более 11 млн человек.

Еб@ть-колотить, из населения 18 с копейками лямов, больше половины - льготники???

Так Вы еще отнимите граждан не достигших 18 лет, а так же студентов и призывников и пенсионеров. Получится гораздо больше чем половина.
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