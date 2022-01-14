 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Нацбанк потратил 240 млн долларов на курс тенге
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Января 2022 в 14:19:48
Для поддержания национальной валюты Нацбанку пришлось обменять 240 млн долларов на тенге за 12 и 13 января.

Это половина суммы всех валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже.

На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 434 тенге.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь