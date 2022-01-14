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Нацбанк потратил 240 млн долларов на курс тенге
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danilov 14 Января 2022 в 14:19:48
Для поддержания национальной валюты Нацбанку пришлось обменять 240 млн долларов на тенге за 12 и 13 января.
Это половина суммы всех валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже.
На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 434 тенге.
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