На сколько могут подешеветь легковые авто после пересмотра ставок по утильсбору

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danilov 14 Января 2022 в 14:43:07
Одно из самых обсуждаемых поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное на заседании мажилиса парламента, касается компании по организации утилизационного сбора в стране – ТОО "Оператор РОП". Ее монопольное положение на рынке нужно прекратить, а ставки утильсбора – пересмотреть, заявил он.
"У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял. Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью.
Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора. Проработайте и иные общественно полезные способы использования его средств", – распорядился глава государства.
В правительстве уже заявили о намерениях создать государственную структуру, которая будет администрировать утильсбор, а коэффициенты для расчета размера платежа будут менять.
Автопарк выходит из строя
Казахстанская общественность, активисты и участники рынка приняли анонсированные изменения с воодушевлением и надеждой. Если размер сбора урежут, покупка средств передвижения станет доступнее.
Сегодня суммы сборов зачастую достигают стоимости приобретаемого автомобиля, что априори автоматически делает его дороже в два раза. Например, на легковые авто размеры утильплатежей установлены в коридоре 437 тыс. – 3,3 млн тенге в зависимости от технических характеристик. Помимо этого, покупатели при ввозе легкового транспорта из зарубежья должны оплачивать первичную регистрацию, нести расходы на установку кнопки "Глонас" в рамках технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Причем большую часть собранных утилизационных платежей занимают именно сборы по импортированным авто.
В итоге Казахстан имеет проблему – автопарк в стране сокращается и устаревает. Так, по данным директора ТОО "Улагат Консалтинг Групп", экономиста Марата Каирленова, в 2014 году в стране насчитывалось 5 млн легковых автомобилей, сейчас – 3,6 млн. Уточним, – это без учета машин с российскими, армянскими, киргизскими номерами, которых в республике около 200 тыс. единиц.
Половина автопарка страны выпущена более чем 20 лет назад, машины даты производства, не превышающей 10-летний срок, в республике едва занимают треть.
Безусловно, негативная динамика имеет негативные последствия, так как в стране с большой протяженностью, а республика, напомним, занимает 9-е место в мире по площади территории, мобильность играет ключевую роль в экономическом развитии.
"Важна стоимость перевозок, логистика. Для нашей страны это очень важно, как на макроуровне – железные дороги, автомобильные перевозки, так и в секторе малого бизнеса. Большой мультипликативный эффект будет, если стоимость перевозок снизится, стоимость логистики", – считает Марат Каирленов.
Кроме того, экономист полагает, что необходимо уходить от практикуемой сегодня порочной практики, когда в цену автомобиля при покупке входит утилизационный сбор.
"В Европе оплачивают данный вид сбора при сдаче автомобиля в утиль, а у нас на 15 лет раньше. На мой взгляд, это неправильная практика. ТОО "Оператор РОП" должно вернуть деньги, которые собрало государству", – заявил спикер.
"Делаем ставки, господа"
Определить размер тарифа еще предстоит. По оценкам участников авторынка и экспертов, сегодня ставка утильсбора завышена более чем в 10 раз.
"Если смотреть расходы "Оператора РОП", то из всех собранных денег на утилизацию автомобилей и на сертификаты для сельхозтехники выделено 59,4 млрд тенге (30,2 млрд тенге – выкуп авто плюс 29,2 млрд тенге – сертификаты авто и сельхозтехники), или чуть меньше 10% от полученных денег от утильсбора. А значит, настоящий утильсбор должен быть снижен более чем в 10 раз!!!" – акцентирует председатель комитета малого и среднего бизнеса Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", председатель правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Берик Заиров.
"Если утилизационный сбор на автомобили снизят до 100 000 тенге, то автомобили подешевеют на 1-3,5 млн тенге. При этом хотелось бы отметить, что после снижения ставки по данному сбору к нам не будут поступать совсем старые автомобили, так как есть утвержденный техрегламент", – пояснил председатель КМСБ НПП.
Аналогичная позиция у экономиста Марата Каирленова. Эксперт также считает, что сбор нужно снизить более чем в 10 раз. Тариф, по его мнению, возможен и в размере $50.
"Значительное снижение утильсбора приведет к снижению стоимости автомобилей. Еще стоит подумать о пересмотре ввозных пошлин, которые государство собирает, потому что у нас в последнее время происходит очень быстрое устаревание автомобильного парка в стране. Кроме того, автопарк очень сильно сокращается", – констатирует он.
Выхлоп "Оператора РОП"
Финансовая сторона деятельности частной компании "Оператор РОП", которая занимает в Казахстане монопольное положение по сбору утилизационных платежей уже в течение пяти лет, остается загадкой. Отчетность не полностью раскрывается, поэтому и судить о ее эффективности объективно сложно.
При этом статус данной компании прописан в самом Экологическом кодексе РК. Структура запускалась с целью улучшения окружающей среды за счет обновления автопарка в Казахстане, стимулирования производства автомобилей и сельхозтехники, переработки отходов, финансирования научно-исследовательских работ.
По данным Союза независимого автобизнеса Казахстана, с начала работы "Оператора РОП" общая сумма собранного утилизационного сбора составила более 614 млрд тенге. Наибольший приток платежей приходится на импортеров транспортных средств – 288 млрд тенге (46,9%). На втором месте по уплате сбора – производители транспортных средств с 248 млрд тенге (40,5%). Далее идут производители сельскохозяйственной техники – 35 млрд тенге (5,8%), производители и импортеры автокомпонентов – 33,9 млрд тенге (5,5%), производители и импортеры отходов упаковки – 604 млн тенге (0,1%), производители и импортеры кабельно-проводниковой продукции – 110 млн тенге (0,02%).
Цифры по расходам оператора за указанный период полностью не раскрыты. На сегодня известно, что на стимулирование автопрома, включая сельхозпроизводителей, направлено 295 млрд тенге (68,2%). В частности, на производителей агротехники здесь приходится всего 7,4%. На оплату корпоративного подоходного налога ушло 48 млрд тенге (11%), на выплаты населению за сдачу старого транспорта – 30 млрд тенге (7%), расходы на сбор и утилизацию ВЭТС и ВЭССХТ – 29 млрд тенге (6,7%), внедрение технологий и совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов – 25 млрд тенге (5,8%).
Куда был потрачен остаток в размере 181 млрд тенге (29,5%) – вопрос открытый.
В итоге же в настоящее время Казахстан имеет удорожание автотранспорта, которое растет вслед за повышением месячного расчетного показателя (МРП), развитие автопрома с 30 локализацией. То есть речь идет о банальной сборке, так называемом "отверточном производстве". Заметного прогресса по повышению показателя не наблюдается.
"Номинал ваучеров нужно пересматривать"
Президент Казахстана поручил разработать новую систему ваучеров при покупке транспортных средств. В стране при сдаче старой автотехники в утиль покупателям выдаются сертификаты, но их размеры не делают особой погоды. Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Талгат Темирханов в эфире программы "Время говорить" на телеканале Atameken Business заявил, что их номинал занижен.
"Ваучеры выдаются. Например, по сельхозтехнике, для тракторов, ваучер составляет порядка 1 млн тенге, для комбайнов – 2 млн тенге, для легковых автомобилей – порядка 200 тыс. тенге. О чем это говорит? Когда вы сдаете свой старый автомобиль на утилизацию, вам дают ваучер. На данный ваучер вы можете покрыть часть затрат при покупке автомобиля. Однозначно, стоимость ваучеров нужно пересматривать. Для комбайнов и тракторов 1 млн и 2 млн тенге – это очень мало. И для легковых 200 тыс. тенге – это очень мало. В основном доступные автомобили стоят порядка 4-6 млн тенге. Суммы в 200 тыс. очень мало", – отметил Талгат Темирханов.
По мнению председателя комитета малого и среднего бизнеса Нацпалаты Берика Заирова, ваучеры не должны выплачиваться за счет утилизационного сбора.
"Иначе ставки утильсбора останутся высокими. Если часть ранее собранных денег утильсбора от "Оператора РОП" будут направлены на ваучеры, то, думаю, это будет оптимальным решением", – полагает спикер.
Функции утилизации должны осуществляться в конкурентной среде. Монополизация – это очень негативный фактор для экономики, говорит экономист Марат Каирленов.
"Утилизационный сбор у нас завышен в 10-15 раз, размеры ваучеров тоже неадекватны. Необходима нормальная конкурентная среда, при которой ваучер могли бы предлагать разные игроки. К примеру, у определенного предприятия есть оборудование, и оно на черный металл утилизирует, а кто-то разработал технологию и извлекает цветные металлы. Уже прибыль у него гораздо выше. Он может наращивать бизнес и давать ваучер не на $100, а на $300. Здесь конкурентная среда очень важна", – подчеркивает эксперт.
Государство, продолжает он, может установить методику расчета в зависимости от технических характеристики автомобиля – минимальные значения ваучеров.
"Как починить механизм"
В Союзе независимого автобизнеса Казахстана, а также инициативная группа #НЕТУТИЛЬСБОРУ подготовили предложения и адресовали их Касым-Жомарту Токаеву. В частности, ими предлагается:
Создание государственного оператора исключительно в форме республиканского государственного предприятия, которое будет напрямую подчиняться закону о государственных закупках и отчетности комитету казначейства, счетному комитету министерства финансов Республики Казахстан, а также согласовать контроль и регулирование деятельности оператора с агентством по защите и развитию конкуренции РК согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан. Организационно-правовая форма в виде РГП позволит оператору стать участником международных соглашений. В частности, предоставит возможность Казахстану принимать в зачет уже оплаченный утилизационный сбор в странах ЕАЭС. Таким образом, мы дадим возможность нашим гражданам с российским учетом легализовать автотранспорт с уже оплаченными сборами в РФ, а также гражданам РК, вывозящим авто в рамках ЕАЭС, зачитывать уплаченный утильсбор в странах Содружества.
Пересмотреть ставки утилизационного сбора:
- на кабельно-проводниковую продукцию – 0 тенге;
- на сельскохозяйственную технику – 0 тенге;
- на спецтехнику и грузовой автотранспорт – 0 тенге;
- на автотранспорт – 100 000 тенге;
- на электрическое и электронное оборудование – 0 тенге до конца 2022 года.
Исключить возможность финансирования поддержки автопроизводителей и производителей сельскохозяйственной техники за счет утилизационного сбора. Рассмотреть возможность их государственной поддержки за счет других имеющихся государственных институтов.
Образовать государственную комиссию по вопросу пересмотра утилизационного сбора под председательством премьер-министра РК, включить в состав комиссии представителей уполномоченных органов, представителей бизнес-ассоциаций и союзов, а также участников группы #НЕТУТИЛЬСБОРУ. Подготовить проект изменений в Экологический кодекс Республики Казахстан.
Поручить министерству внутренних дел РК, министерству финансов РК совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработать вопрос о снижении ставок первичной регистрации автотранспорта до размеров Российской Федерации.
Поручить Генеральной прокуратуре проведение всестороннего объективного расследования распоряжения средствами утилизационного сбора ТОО "Оператор РОП" в период с 2016 по 2021 год. Союз, а также представители инициативной группы #НЕТУТИЛЬСБОРУ выражают полную готовность оказать помощь правительству в пересмотре ставок утилизационного сбора, а также поиске наиболее оптимальных решений.
https://inbusiness.kz/ru/news/utilsbor-zavyshen-v-bolee-chem-v-10-raz-vauchery-zanizheny
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