В общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" поступил первый транш – 350 миллионов тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2022 в 11:54:50
Стало известно, что средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Планируется, что благодаря фонду будет оказываться помощь пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП. Также фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.
Финансирование Фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учёта ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигоссектора.
@orda_kz
Болат Жамишев возглавил фонд "Қазақстан халқына"
@yyedilov
Комментарии, по рейтингу, по дате