 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
В общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" поступил первый транш – 350 миллионов тенге
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2022 в 11:54:50
Такую сумму перечислили акционеры "Степногорского горно-химического комбината".

Стало известно, что средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Планируется, что благодаря фонду будет оказываться помощь пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП. Также фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.

Финансирование Фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учёта ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигоссектора.
@orda_kz

Болат Жамишев возглавил фонд "Қазақстан халқына"
@yyedilov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 15.01.2022 в 15:39:29   # 788954
Фонд это хорошо и озвученные задачи - очень важны! И если у крупного бизнеса есть возможность делать такие перечисления - респект! Только интересует, куда делись/будут направляться средства удерживаемые с работающих граждан и организаций, в виде социального страхования, социального и подоходного налогов. Разве эти удержания не должны были покрывать часть перечисленных пунктов.
поощрить (1) | покарать
  Dragon 15.01.2022 в 15:46:36   # 788957
По сути это тоже рэкет как назарбаевский для бизнеса, и вряд ли средства дойдут до простого народа. Они для "народа" вокруг власти, наверное!!!
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь