 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Kaspi.kz передаст 10 миллиардов тенге в фонд «Қазақстан халқына»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2022 в 19:43:48
Kaspi.kz и сооснователи компании Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе передадут фонду 10 млрд тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 15.01.2022 в 20:41:40   # 788967
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?
поощрить | покарать
  GoodZone 15.01.2022 в 21:08:47   # 788971
Цитата: bolatbol от 15.01.2022 14:41:40
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?

Давайте переименуем сразу в "Президент" и индекс поставим для удобства Президент1, Президент2 и т.п. чтобы не переименовывать опять и чтобы жополизы всякие больше этот вопрос не поднимали конституционно закрепить. Главное чтобы институт президентства сохранился, а то потом прийдется переименовывать в "Хан" или "Султан" (как макароны)
поощрить | покарать
  bolatbol 15.01.2022 в 21:19:16   # 788976
поощрить (1) | покарать
  Dragon 15.01.2022 в 21:27:57   # 788980
Переименователи собрались
А почему Вас сильно "возбуждает" переименования Петропавла, Павлодара и т.д. а тут о переименовании заговорили?!
поощрить (1) | покарать
  Absolute 15.01.2022 в 21:46:26   # 788986
Цитата: GoodZone от 15.01.2022 15:08:47
Цитата: bolatbol от 15.01.2022 14:41:40
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?

Давайте переименуем сразу в "Президент" и индекс поставим для удобства Президент1, Президент2 и т.п. чтобы не переименовывать опять и чтобы жополизы всякие больше этот вопрос не поднимали конституционно закрепить. Главное чтобы институт президентства сохранился, а то потом прийдется переименовывать в "Хан" или "Султан" (как макароны)

Проекция негативного мышления. Давайте верить в лучшее и действовать на своем уровне для его наступления.
поощрить (1) | покарать
  troll 15.01.2022 в 21:54:34   # 788988
что-то мне подсказывает, что эти бабки- дань кжт крыше, за ярлык на царство...
поощрить | покарать
  KAN13 15.01.2022 в 22:40:48   # 789000

Царствования не будет , фраеров жадность сгубила .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь