Kaspi.kz передаст 10 миллиардов тенге в фонд «Қазақстан халқына»

Цитата: bolatbol от

Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт? Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?

Давайте переименуем сразу в "Президент" и индекс поставим для удобства Президент1, Президент2 и т.п. чтобы не переименовывать опятьи чтобы жополизы всякие больше этот вопрос не поднимали конституционно закрепить. Главное чтобы институт президентства сохранился, а то потом прийдется переименовывать в "Хан" или "Султан" (как макароны)