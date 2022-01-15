Kaspi.kz передаст 10 миллиардов тенге в фонд «Қазақстан халқына»

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danilov 15 Января 2022 в 19:43:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 15.01.2022 14:41:40
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?
Давайте переименуем сразу в "Президент" и индекс поставим для удобства Президент1, Президент2 и т.п. чтобы не переименовывать опять и чтобы жополизы всякие больше этот вопрос не поднимали конституционно закрепить. Главное чтобы институт президентства сохранился, а то потом прийдется переименовывать в "Хан" или "Султан" (как макароны)
А почему Вас сильно "возбуждает" переименования Петропавла, Павлодара и т.д. а тут о переименовании заговорили?!
Цитата: GoodZone от 15.01.2022 15:08:47
Давайте переименуем сразу в "Президент" и индекс поставим для удобства Президент1, Президент2 и т.п. чтобы не переименовывать опять и чтобы жополизы всякие больше этот вопрос не поднимали конституционно закрепить. Главное чтобы институт президентства сохранился, а то потом прийдется переименовывать в "Хан" или "Султан" (как макароны)
Цитата: bolatbol от 15.01.2022 14:41:40
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?
Как насчет столицу переименовать в Касым-Жомарт?
Давайте переименуем сразу в "Президент" и индекс поставим для удобства Президент1, Президент2 и т.п. чтобы не переименовывать опять и чтобы жополизы всякие больше этот вопрос не поднимали конституционно закрепить. Главное чтобы институт президентства сохранился, а то потом прийдется переименовывать в "Хан" или "Султан" (как макароны)
Проекция негативного мышления. Давайте верить в лучшее и действовать на своем уровне для его наступления.
Царствования не будет , фраеров жадность сгубила .