Спрос на литий зашкаливает, цены на аккумуляторы тоже

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danilov 16 Января 2022 в 14:33:57
Хотя горнодобывающие компании прилагают все усилия, чтобы увеличить добычу на существующих объектах и разрабатывать новые источники поставок, базовые цены на карбонат лития завершили 2021 год на рекордных уровнях. В Китае, крупнейшем производителе аккумуляторов, цена составила 261 500 юаней ($41 027) за тонну, что более чем в пять раз превышает показатель в январе прошлого года.
Другое сырье, используемое в катодах — самой дорогой части аккумулятора — тоже растет в цене. Кобальт подорожал с января прошлого года до $70 208 за тонну, а никель прибавил 15%, достигнув $20 045.
Такой рост сводит на нет достижения, связанные с технологиями и повышением эффективности, за последние годы, когда автопроизводители и производители аккумуляторов старались разработать высокопроизводительные аккумуляторы с длительным сроком службы и при этом снизить затраты. Он также угрожает нарушить амбициозные планы автомобильной промышленности по электрификации как раз в тот момент, когда даже такие компании, как Toyota, которые раньше не хотели производить электромобили, меняют планы.
По данным Bloomberg NEF, мировые продажи электромобилей могут достичь 5.6 млн штук в 2021 году по сравнению с 3.1 млн в 2020 году благодаря высоким уровням продаж в Китае. Дальнейший рост спроса в 2022 году будет означать дефицит лития в этом году, поскольку, согласно декабрьскому отчету S&P Global, потребление материала опережает производство и истощает запасы.
В отчете говорится, что, по прогнозам S&P Global Market Intelligence, в 2022 году предложение вырастет до 636 000 тонн эквивалента карбоната лития по сравнению с предполагаемыми 497 000 в 2021 году, однако спрос увеличится еще сильнее до — 641 000 тонн с предполагаемых 504 000 тонн.
Цены продолжат расти
Гэвин Монтгомери, директор по исследованиям на рынке сырья для аккумуляторов в Wood Mackenzie, считает, что цены на литий вряд ли упадут, как это было во время предыдущих циклов.
«Мы вступаем в своего рода новую эру с точки зрения цен на литий в течение следующих нескольких лет, поскольку рост будет очень сильным», — добавил он.
В краткосрочной перспективе поставки будут ограничены. Австралийские производители закрыли шахты в 2020 году на фоне низких цен, а из-за продолжающейся пандемии сложно нанять персонал и вернуть производство на докоронавирусный уровень.
В то же время китайские переработчики лития, производящие карбонат лития, пострадали из-за ограничений на потребление электроэнергии, которые были внезапно введены осенью. Хотя некоторые из них были сняты, компании, похоже, испытывают трудности, пытаясь наверстать упущенное.
Причиной резкого роста цен на кобальт стали перебои с перевозками из-за пандемии и закрытие границ в Африке. Появление омикрона еще больше осложнило основной торговый маршрут из Конго, где добывается кобальт, через южноафриканский порт Дурбан в Китай.
Один из торговцев литием в Японии сообщил Nikkei Asia, что они ожидают сохранения высоких цен: «Исходя из планов автопроизводителей по производству электромобилей, мы сомневаемся в достаточных запасах сырья».
Для новых технологий, таких как полностью твердотельные аккумуляторы, потребуется еще больше лития.
По данным Bloomberg NEF, цены на литий-ионные аккумуляторы в 2010 году превышали $1200 за киловатт-час, но к 2021 году упали до $132. Однако, по оценкам компании, в 2022 году средние цены могут вырасти до $135 за киловатт-час. Катодные материалы обычно составляют около 30% от общей стоимости аккумуляторов.
Расширение поставок
По мере того как мировая автомобильная промышленность переходит с двигателей внутреннего сгорания на электромобили, увеличивается необходимость в новых поставках сырья. Volkswagen и BMW стремятся, чтобы к 2030 году половину их продаж составляли электромобили. Ford Motor ожидает электрификации 40% своих продаж по всему миру к 2030 году. Неожиданностью стало декабрьское заявление Toyota о продаже 3.5 млн электромобилей в 2030 году, из-за чего создалось впечатление, что компания с осторожностью относится к переходу на электромобили.
Независимые производители аккумуляторов стремятся расширить источники поставок, включая китайскую компанию CATL, крупнейшего в мире производителя аккумуляторов. На долю Китая приходится более 65% мирового производства аккумуляторов и более половины химического производства лития. Такое доминирующее положение беспокоит многих представителей автомобильной отрасли, учитывая геополитическую напряженность.
«Ни одна страна не может сравниться с Китаем с точки зрения ценовых конкурентных преимуществ, — отметил японский торговец литием. — Безусловно, цепочка поставок сопряжена с геополитическими и китайскими рисками».
В 2020 году Tesla получила право на добычу лития на месторождениях глины в Неваде, США, что является одной из первых попыток автопроизводителей отказаться от посредников. В том же году BMW подписала пятилетнее соглашение о поставках кобальта с марокканским производителем Managem на $113 млн.
В прошлом месяце Volkswagen подписал соглашение с Vulcan Group о поставках лития с «нулевым содержанием углерода» для заводов по производству аккумуляторов. В том же месяце немецкий автопроизводитель объявил о создании совместного предприятия с бельгийской компанией Umicore для наращивания производственных мощностей по производству исходных и катодных материалов в Европе.
Toyota заявила, что обеспечила достаточные поставки сырья для аккумуляторов, включая литий, чтобы удовлетворить потребности до 2030 года благодаря сотрудничеству с торговым домом Toyota Tsusho, в котором доля Toyota составляет около 20%.
Сансиро Фукао, старший научный сотрудник Itochu Research Institute, заявил, что автопроизводители считают сырье преимуществом на переговорах с производителями аккумуляторов, при этом неспособность обеспечить безопасность сырья не оставляет иного выбора, кроме как покупать дорогие аккумуляторы. В глобальной погоне за производством более дешевых электромобилей это может оказаться фатальным.
По словам Фукао, поиск сырья для аккумуляторов вскоре может стать такой же проблемой для многих автопроизводителей, как и поиск полупроводников в прошлом году, и вполне возможно, что автопроизводители не смогут выпускать электромобили в запланированных количествах из-за нехватки материалов.
«От того удастся ли им сегодня обеспечить себя сырьем, будет зависеть, смогут ли они успешно работать через 10 лет», — добавил он.
Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times