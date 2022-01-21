 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
«Казахмыс» направит свыше 100 млрд тенге на повышение заработной платы и улучшение социальных условий сотрудников
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2022 в 16:52:30
⠀С января 2022 года «Казахмыс» повышает заработную плату всех категорий работников в среднем на 30-35%. Это решение распространяется на все компании группы.

Кроме того, улучшатся и социальные условия работников. В рамках реализации соцпрограмм холдинг берет на себя оплату лечения работников, которые задействованы на производстве, связанном с вредными условиями труда. Этими мерами также будут охвачены члены их семей. Вместе с тем, за счет средств работодателя и профсоюзных организаций будет оплачиваться и санаторно-курортное лечение.

ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» ежегодно проводит пересмотр заработной платы и социального пакета, что в свою очередь позволяет поддерживать конкурентоспособность Компании на рынке труда, сохранять и мотивировать работников к повышению как личной эффективности, так и эффективности работы Компании в целом.

По итогам трудового спора, произошедшего 4–6 января 2022 года, была проведена комплексная работа в разработке решений по поддержке работников, в которой принимали участие представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций и руководители бизнес-единиц компании. По всем пунктам соглашения были достигнуты договоренности и озвучены на очных собраниях с трудовыми коллективами в регионах.

Достойная заработная плата должна стать стимулом для каждого работника, и уже сегодня каждый из нас может внести личный вклад в достижение лидерства Казахмыс в промышленности страны.

Группа компаний «Казахмыс» — ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании — геолого-разведывательный комплекс, 13 рудников, 4 обогатительных фабрики, 2 медеплавильных завода, 2 угольных разреза и ТЭК. Общее количество сотрудников группы «Казахмыс» на сегодня составляет более 38 000 человек, где 80% коллектива — это производственный персонал.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.01.2022 в 20:06:46   # 789359
Quote:
По итогам трудового спора, произошедшего 4–6 января 2022 года, была проведена комплексная работа в разработке решений по поддержке работников, в которой принимали участие представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций и руководители бизнес-единиц компании.
"Трудовой спор"! Так это сейчас называется. А не доводить до таких "споров" слабо?
поощрить | покарать
  lado 21.01.2022 в 20:14:20   # 789361
ну да, гром не грянет - мужик не перекрестится
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь