«Казахмыс» направит свыше 100 млрд тенге на повышение заработной платы и улучшение социальных условий сотрудников

По итогам трудового спора, произошедшего 4–6 января 2022 года, была проведена комплексная работа в разработке решений по поддержке работников, в которой принимали участие представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций и руководители бизнес-единиц компании."Трудовой спор"! Так это сейчас называется. А не доводить до таких "споров" слабо?
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danilov 21 Января 2022 в 16:52:30
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Кроме того, улучшатся и социальные условия работников. В рамках реализации соцпрограмм холдинг берет на себя оплату лечения работников, которые задействованы на производстве, связанном с вредными условиями труда. Этими мерами также будут охвачены члены их семей. Вместе с тем, за счет средств работодателя и профсоюзных организаций будет оплачиваться и санаторно-курортное лечение.
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ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» ежегодно проводит пересмотр заработной платы и социального пакета, что в свою очередь позволяет поддерживать конкурентоспособность Компании на рынке труда, сохранять и мотивировать работников к повышению как личной эффективности, так и эффективности работы Компании в целом.
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По итогам трудового спора, произошедшего 4–6 января 2022 года, была проведена комплексная работа в разработке решений по поддержке работников, в которой принимали участие представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций и руководители бизнес-единиц компании. По всем пунктам соглашения были достигнуты договоренности и озвучены на очных собраниях с трудовыми коллективами в регионах.
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Достойная заработная плата должна стать стимулом для каждого работника, и уже сегодня каждый из нас может внести личный вклад в достижение лидерства Казахмыс в промышленности страны.
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Группа компаний «Казахмыс» — ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании — геолого-разведывательный комплекс, 13 рудников, 4 обогатительных фабрики, 2 медеплавильных завода, 2 угольных разреза и ТЭК. Общее количество сотрудников группы «Казахмыс» на сегодня составляет более 38 000 человек, где 80% коллектива — это производственный персонал.