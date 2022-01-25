Ещё 24го обещали отключить белых майнеров

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danilov 25 Января 2022 в 14:54:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если есть необходимый пакет документов, пусть работают, иначе ваши документы просто жопу вытереть и все
Если по каким либо причинам нужно отозвать разрешительные документы, порядок один, выплата всех компенсаций и морального вреда со всеми вытекающими, это Бизнес. А то что вы творите Беспредел
ЗЫ.Не хило так устроились. Используют сети, в которые ни цента не вложили, используют перетоки мощности при аварийных ситуациях на оборудовании.