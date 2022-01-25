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Экономика
Ещё 24го обещали отключить белых майнеров
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danilov 25 Января 2022 в 14:54:11

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  Skype 25.01.2022 в 17:18:47   # 789604
А когда им разрешения давали чем думали??? Офигенные бизнемУны, от урвать и трава не расти.

Если есть необходимый пакет документов, пусть работают, иначе ваши документы просто жопу вытереть и все

Если по каким либо причинам нужно отозвать разрешительные документы, порядок один, выплата всех компенсаций и морального вреда со всеми вытекающими, это Бизнес. А то что вы творите Беспредел
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  Zoggyla 25.01.2022 в 18:44:52   # 789615
В общем всю эту белую, черную "магию" нужно переводить на изолированные рельсы. Хотите майнить? Пожалуйста! Только в изолированном режиме. В энергосистеме пресекать, отлавливать, наказывать.Стройте зеленые станции, "зеленые КЛ,ЛЭП и тогда...Будет биток стоить несколько центов , майните, господа.

ЗЫ.Не хило так устроились. Используют сети, в которые ни цента не вложили, используют перетоки мощности при аварийных ситуациях на оборудовании.
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