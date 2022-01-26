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Экономика
500 тенге в месяц
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danilov 26 Января 2022 в 11:46:21
Депутат Аманжан Жамалов высказался реформировании фонда "Самрук-Казына".
"Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде каждому гражданину. На первый взгляд, идея очень привлекательная. Однако, если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовой состоянии Самрука составит всего 500 тенге на человека в месяц", - заявил он, отметив, что у фонда за эти годы образовался огромный долг почти в 18 млрд долларов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 26.01.2022 в 12:02:37   # 789682
если не ошибаюсь Депутат Аманжан Жамалов депутатствует уже порядка 8 лет, он сделал что нибудь полезное за это время? кому интересно его мнение?
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  Dimmon 26.01.2022 в 12:05:30   # 789683
касательно долгов самрук казына, на самом деле рыночная стоимость активов превышает долги но если прихватизация состоится по их планам то долги придется выплачивать государству а сами активы снова уйдут 162+ и членам семьи, предлагаю отдать кредиторам в управление на 10 лет в счет долга с дальнейшим возвратом основных активов на счет государства, естественно справедливое налогообложение в интересах народа (собственника ресурсов РК) никто не отменял

вообще надо налоговую системы перестроить так чтобы олигархи и инвесторы брали ресурсы и активы в доверительное управление у государства, получали свой достойный % и приносили достойные дивиденды народу (думаю на 20/80 согласится любой западный инвестор)
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  Viktor11 26.01.2022 в 12:15:39   # 789685
Цитата: Dimmon от 26.01.2022 06:02:37
если не ошибаюсь Депутат Аманжан Жамалов депутатствует уже порядка 8 лет, он сделал что нибудь полезное за это время? кому интересно его мнение?

Нужно сроки им ставить
За год пользу не принес - гнать
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  Dimmon 26.01.2022 в 12:20:27   # 789686
партийная система разорвала связь между депутатами и избирателями, они нам более не подотчетны , мы не можем инициировать их освобождение / отстранение

они там на олимпе, мы тут на земле
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