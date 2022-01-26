500 тенге в месяц

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danilov 26 Января 2022 в 11:46:21
"Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде каждому гражданину. На первый взгляд, идея очень привлекательная. Однако, если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовой состоянии Самрука составит всего 500 тенге на человека в месяц", - заявил он, отметив, что у фонда за эти годы образовался огромный долг почти в 18 млрд долларов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
вообще надо налоговую системы перестроить так чтобы олигархи и инвесторы брали ресурсы и активы в доверительное управление у государства, получали свой достойный % и приносили достойные дивиденды народу (думаю на 20/80 согласится любой западный инвестор)
Цитата: Dimmon от 26.01.2022 06:02:37
если не ошибаюсь Депутат Аманжан Жамалов депутатствует уже порядка 8 лет, он сделал что нибудь полезное за это время? кому интересно его мнение?
если не ошибаюсь Депутат Аманжан Жамалов депутатствует уже порядка 8 лет, он сделал что нибудь полезное за это время? кому интересно его мнение?
Нужно сроки им ставить
За год пользу не принес - гнать
они там на олимпе, мы тут на земле