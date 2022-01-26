Депутат обвинил майнеров в блэкауте

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danilov 26 Января 2022 в 11:48:07
Мажилисмен заявил, что перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север-Юг произошёл из-за с роста потребления электроэнергии. Так, по оперативным данным Системного оператора объём потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7 процентов. В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%.
«Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она ещё раз показала разбалансированность и отсутствие манёвренных мощностей казахстанской энергосистемы. Не секрет, что майнинговая индустрия является одной из самых энергоёмких», – сказал Кудайберген на заседании нижней палаты.