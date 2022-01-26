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Экономика
Депутат обвинил майнеров в блэкауте
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danilov 26 Января 2022 в 11:48:07
Депутат мажилиса Ержан Кудайберген обвинил майнеров в блэкауте в Центральной Азии и потребовал ужесточить контроль за серыми майнерами после аварии 25 января

Мажилисмен заявил, что перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север-Юг произошёл из-за с роста потребления электроэнергии. Так, по оперативным данным Системного оператора объём потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7 процентов. В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%.

«Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она ещё раз показала разбалансированность и отсутствие манёвренных мощностей казахстанской энергосистемы. Не секрет, что майнинговая индустрия является одной из самых энергоёмких», – сказал Кудайберген на заседании нижней палаты.
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  Skype 26.01.2022 в 14:58:56   # 789700
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