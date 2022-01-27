Лавров заявил, что США делают все, чтобы подорвать доверие к доллару

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danilov 27 Января 2022 в 14:16:46
Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах, и это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов, - отметил глава МИД РФ. - Не только на Западе, в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств.
Я думаю, что по этому пути мы должны идти.", - заявил Лавров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Печатают янки.
alpha_portal 27.01.2022 в 15:30:35 # 789762
Цитата: walker от 27.01.2022 08:42:06
Судя по курсу рубль-доллар российские политики делают то же самое с рублём)
Судя по курсу рубль-доллар российские политики делают то же самое с рублём)
Ну у рубля нет институтов, механизмов и сил для выхода на мировые рынки. Это вопрос не одного года и даже не одного десятилетия. Россия щас в этом плане не выигрывает. Здесь чистая война и Россия встанет на любую сторону против США. Насколько я понял они предлагают резервную валюту юань вроде бы, там ресурсов и институтов хватает для этого. Главное не это. Главное - падение гегемона! Как только мир почувствует конец доллара, доллар рухнет за одну ночь.
Трамп начал делать все правильно, он выходил с еврозоны активно и ориентировался на удушье Китая. Байден же решил повоевать за европу, и это было ошибкой.
Для России сейчас лучшая тактика - ждать. Ждать пока Америка сама себя закопает.
Думаю, доллар уже настолько широко пользуется в мировом обороте и в международных расчетах, что уж точно не рухнет за одну ночь. Можно сказать, он перерос из валюты одного государства в условную единицу международных расчетов. И на него не действуют в полной мере закономерности, применимые относительно других национальных валют.
Примечательно, солидные взяточники и в Кз, и в РФ берут долларами, либо свои национальные фантики сразу же конвертируют. И в ус не дуют о карканиях Лаврова и иже.