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Экономика
Кабмин Казахстана планирует представить закон о банкротстве физлиц уже 4 февраля
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danilov 27 Января 2022 в 21:23:10
Напомним, закон о банкротстве физических лиц ранее годами неоднократно призывали принять как политики, так и представители экспертного сообщества Казахстана. В числе прочего, эксперты предупреждали, что без принятия указанного закона высока вероятность роста социального напряжения. Однако предшественники действующих членов кабмина отклоняли данные призывы под различными предлогами. В итоге, разработать закон после начала масштабных протестных акций по всему Казахстану в начале января 2022 года поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.01.2022 в 23:25:14   # 789789
Не врубаюсь: этот закон позволит не выплачивать взятый кредит?
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  Dimmon 28.01.2022 в 02:43:03   # 789797
Многие воспримут именно так ... набрать кредитов и подать на банкротство, их долги де факто оплатят остальные
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