Кабмин Казахстана планирует представить закон о банкротстве физлиц уже 4 февраля
danilov 27 Января 2022 в 21:23:10
Напомним, закон о банкротстве физических лиц ранее годами неоднократно призывали принять как политики, так и представители экспертного сообщества Казахстана. В числе прочего, эксперты предупреждали, что без принятия указанного закона высока вероятность роста социального напряжения. Однако предшественники действующих членов кабмина отклоняли данные призывы под различными предлогами. В итоге, разработать закон после начала масштабных протестных акций по всему Казахстану в начале января 2022 года поручил президент Касым-Жомарт Токаев.