Деньги с брошенных депозитов начнут переводить в ЕНПФ с мая

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DITRX 28 Января 2022 в 11:23:50
Согласно информации ЕНПФ, деньги будут перечисляться на индивидуальные счета в качестве добровольных взносов.
"С 1 мая 2022 года невостребованные в течение года суммы гарантийного возмещения по гарантируемым вкладам в КФГД будут переведены в ЕНПФ. Если вкладчик депозита в лишенном лицензии банке в течение одного года с даты начала выплаты возмещения не обратится в КФГД, то деньги будут переведены в ЕНПФ для зачисления ее на индивидуальный счет клиента", – пояснили в пенсионном фонде.
Вкладчики могут обратиться за выплатой в КФГД с 1 мая 2021 года и до 1 мая 2022 года. Индивидуальные счета для учета добровольных взносов будут открываться автоматически. Если у физлица уже имеется такой счет, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на него.
Напомним, что право на пенсионные выплаты из добровольных взносов имеют лица:
- достигшие 50-летнего возраста;
- являющиеся инвалидами;
- выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана иностранцы и лица без гражданства;
- имеющие пенсионные накопления в пределах сумм добровольных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.
Ранее LS писал о том, что КФГД повысил максимальные ставки по вкладам в тенге на январь-февраль 2022 года.
https://lsm.kz/vozmeshenie-depozit-enpf
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