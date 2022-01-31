Аргументы в пользу регулирования цен

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Гость 31 Января 2022 в 14:01:03
Последние остатки системного регулирования цен в Америке – в виде существовавшего при Белом доме Совета по стабильности цен и зарплат – были ликвидированы 29 января 1981 года, спустя неделю после вступления Рональда Рейгана в должность. Тем самым был положен конец политике, проводившейся с апреля 1941 года, когда Франклин Рузвельт создал Бюро управления ценами и гражданскими поставками – всего за семь месяцев до японской атаки на Перл-Харбор.
В последующие четыре десятилетия регулирование цен в США принимало различные формы. Во время Второй мировой войны избирательный ценовой контроль быстро уступил место «общему регулированию максимальных цен» (с некоторыми исключениями), а в апреле 1943 года они были полностью заморожены «приказом держать оборону».
В 1946 году контроль над ценами был отменён (несмотря на возражения Пола Самуэльсона и других ведущих экономистов), но уже в 1950-м он был восстановлен ради Корейской войны и вновь отменён в 1953 году. В 1960-х администрации Кеннеди и Джонсона вводили «ориентиры» в ценообразовании, которые были нарушены компанией US Steel, что спровоцировало эпическую конфронтацию. Что касается последующих десятилетий, то Ричард Никсон замораживал цены в 1971 и 1973 годах, а позднее вводились более гибкие меры под названием «ступени».
Федеральная политика регулирования цен в этот период преследовала две цели: справляться с чрезвычайными ситуациями, подобными войне (или в циничном случае 1971 года для переизбрания Никсона), и координировать ключевые цены и ожидания в отношении зарплат в мирное время для того, чтобы экономика могла достичь полной занятости, а реальные (с учётом инфляции) зарплаты соответствовали приросту производительности. Как показывают рекордные послевоенные темпы роста экономики, производительности и создания рабочих мест в Америке, эти меры оказались крайне эффективными. Именно поэтому ведущие экономисты считали их незаменимыми.
Аргументы в пользу отмены регулирования цен выдвигались в основном бизнес-лоббистами, которые выступали против контроля, потому что он влиял на их прибыли и способность применять рыночную силу. Экономисты правого толка, в основном Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек, обеспечили этих лоббистов научным обоснованием, создав концепцию «идеально конкурентоспособных» фирм, чьи цены свободно корректируются, поддерживая экономику в постоянном равновесии при полной занятости.
Вплоть до 1981 года экономисты с подобными фантазиями не занимали никаких постов в государственной власти. Но в 1970-е годы практические условия для сохранения успешного регулирования цен начали слабеть. Проблемы умножились после развала международной системы управления валютными курсами в 1971 году, потери контроля над нефтяными ценами в 1973 году, подъёмом иностранных промышленных конкурентов (сначала Германии и Японии, а затем Мексики и Южной Кореи).
Отношения с организованной рабочей силой начали портится при Джимми Картере, назначившего Пола Волкера руководителем Федерального резерва США. Тем не менее ещё в 1980 году Картер успел ввести контроль за кредитованием – этот шаг получил общественное одобрение, но, возможно, также стоил ему переизбрания, потому что экономика скатилась в краткую рецессию.
Рейган и Волкер добились успехов в борьбе с инфляцией (что не удалось сделать Картеру), потому что они оказались готовы заплатить за это огромную цену: безработица выше 10% в 1982 году; глобальный долговой кризис, который едва не обанкротил крупнейшие банки США; массовая деиндустриализация, особенно в штатах Среднего Запада. Новое ведущее течение в экономической науке защищало всё это, лживо заявляя, что регулирование цен всегда оборачивалось провалом. Началась эра TINA, то есть «There Is No Alternative» – «альтернативы нет».
Политика времён Рейгана открыла путь и для подъёма Китая. Как показано в научной работе Изабеллы Вебер, экономическая стратегия Китая в 1980-х годах опиралась на контроль над ценами с их медленной коррекцией, аналогично американской политике 1940-х годов. В 1990-е годы, когда экономика Россия рухнула после «большого взрыва» ценовой либерализации, Китай продолжал идти по постепенному пути, позволив своей промышленности взрослеть, пока американская – приходила в упадок.
Сегодня мы живём в мире, который создали Рейган, Волкер и Китай. Многие годы инфляция оставалась низкой, потому что зарплаты стагнировали, а товары, импортируемые из Китая, были дешёвыми (равно как и энергоресурсы и сырьевые товары, что объяснялось сильным долларом, а позднее – появлением сланцевых энергоресурсов). Но из-за пандемии Covid-19 в этом мире произошёл сбой, создав шок нефтяных цен и дефицит автомобилей и некоторых других товаров. Именно этим и объясняется нынешняя американская «инфляция».
Сегодня в список стратегических входят цены на нефть. Хотя нефтяные цены уже отбрасываются назад благодаря продажам из Стратегического нефтяного резерва США, данная мера является временной. В будущем энергетическая политика и ценообразование станут крайне трудной проблемой, потому что вся система обязана радикально меняться ради борьбы с изменением климата.
Ещё один пункт – здравоохранение, а если конкретно, заоблачно высокие цены на лекарства. Здесь могло бы помочь государственное агентство по закупкам; но ещё лучше с задачей справилась бы программа «Medicare для всех» с прямым ценовым контролем. Государственное агентство со свободными полномочиями могло бы также обуздать рост цен в производственно-сбытовых цепочках, остановив оппортунистическое ценовое вымогательство, которое способно сделать плохую ситуацию ещё хуже.
Наконец, есть сектор услуг. Здесь должны повыситься зарплаты, поскольку это вопрос справедливости. Хотя их рост может отразиться на показателях инфляции, этот эффект будет умеренным. Громче всего будут жаловаться те, кто любит получать услуги дёшево в ущерб достойным зарплатам людей, которые их предоставляют.
Если проблемы в производственно-сбытовых цепочках удастся разрулить, нынешнее инфляционное возбуждение, вероятно, пойдёт на спад в начале лета, когда прошлогодние всплески цен на нефть и подержанные автомобили, наконец-то, исчезнут из 12-месячной статистики. Но если инфляция сохранится, тогда правительство должно будет заняться управлением стратегическими ценами. Если этого не сделать, тогда следующий наилучший вариант действий – ничего не делать, твёрдо заявив, что административные рычаги будут использоваться для защиты полной занятости, а не ценовой стабильности, как этого и требует американское законодательство.
Наихудшим вариантом стало бы перебрасывание этой проблемы на плечи Федерального резерва, который повысит процентные ставки и будет бороться с инфляцией, допустив рост платежей американцев по студенческим кредитам, арендной плате, ипотеке, медицинским долгам, а в конечном итоге лишив их рабочих мест. Именно этот путь сегодня отстаивают ведущие экономисты, застрявшие в том реакционном менталитете, который доминирует последние 40 лет.
Джеймс Гэлбрейт, заведующий кафедрой отношений государства и бизнеса в Школе общественных отношений им. Линдона Джонсона при Техасском университете в Остине, бывший исполнительный директор Объединённого экономического комитета Конгресса США
https://forbes.kz/life/opinion/argumentyi_v_polzu_regulirovaniya_tsen/
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