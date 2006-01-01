Утильсбор возобновлен после выемки документации и серверов в рамках следствия – Брекешев

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danilov 02 Февраля 2022 в 12:40:46
«По автомобилям и сельхозтехнике сейчас совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития, согласно методике расчетов, министерство индустрии нам должно представить свои расчеты и коэффициенты по этим ставкам. После согласования с общественностью мы их утвердим. На сегодняшний день АО «Жасыл даму» расширенные обязательства производителей уже полностью функционируют, до этого, вы прекрасно знаете, были следственные мероприятия, была выемка и документации, и серверов, сейчас эти сервера подключены, буквально вот в субботу-воскресенье наши специалисты поработали, с понедельника все полностью функционирует в прежнем режиме. Утильплатежи принимаются», - сказал Брекешев в среду в мажилисе, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, сейчас в МЭГПР создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, «которые сейчас непосредственно работают, рассматривают все приходы и расходы денежных средств, согласно деятельности «Оператора РОП».
«На сегодняшний день, я уже говорил на всех площадках, что в банках второго уровня на счетах, уже «Жасыл даму» переданы эти счета, находятся порядка Т220 млрд, часть лежит в национальной валюте, часть в долларах. Поэтому работа, она проводится и в ближайшее время, я думаю, уже утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику», - добавил Брекешев.
Нулевая ставка по кабельно-проводниковой продукции
«Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до 1 января 2023 года. Но потом принято решение, чтобы нулевая ставка будет бессрочной. То есть утильсбор за КПП платиться не будет.
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