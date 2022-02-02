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Экономика
Госдолг США - быстрее, выше, больше
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danilov 02 Февраля 2022 в 16:37:15
Совокупный государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордного значения в $30,012 триллионов, следует из данных Минфина США.
США достигли такого высокого показателя госдолга впервые за все время его существования.
По данным газеты New York Times, рекордные цифры были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось из-за огромных расходов на борьбу с пандемией. Так, на выплаты пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты ушло около $5 триллионов.

PS
Отметку в 20 триллионов он достиг, к слову, в сентябре 2017, всего 4,5 года назад.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 02.02.2022 в 20:18:14   # 790072
США достигли такого высокого показателя госдолга впервые за все время его существования.
ёпта, так он каждый день растёт и достигает
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  Manitu 02.02.2022 в 20:46:50   # 790075
Как так-то? Самый большой долг у США, а беднеют все остальные?
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  htmaker 02.02.2022 в 20:57:07   # 790076
Это означает то что "на руках" у людей денег больше чем в гос. бюджете, это и есть по сути гос. долг. Для них это ничем не грозит.
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