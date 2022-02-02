Госдолг США - быстрее, выше, больше

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danilov 02 Февраля 2022 в 16:37:15
США достигли такого высокого показателя госдолга впервые за все время его существования.
По данным газеты New York Times, рекордные цифры были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось из-за огромных расходов на борьбу с пандемией. Так, на выплаты пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты ушло около $5 триллионов.
PS
Отметку в 20 триллионов он достиг, к слову, в сентябре 2017, всего 4,5 года назад.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ёпта, так он каждый день растёт и достигает