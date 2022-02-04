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Экономика
Инфляция - не ожидали, не планировали...
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danilov 04 Февраля 2022 в 21:54:55
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард:
- инфляция остается на повышенном уровне дольше, чем ожидалось
- такой рост инфляции оказался сюрпризом
- рост инфляции продолжится дольше, чем прогнозировалось
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 04.02.2022 в 22:02:44   # 790212
Ну так накидайте еще санкций России, станет легче преодолевать инфляцию.
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  Konstant 05.02.2022 в 00:16:41   # 790225
Так они сами ее создают фьючерсами а потом с умным видом борятся
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