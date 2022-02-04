▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Инфляция - не ожидали, не планировали...
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 04 Февраля 2022 в 21:54:55
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард:
- инфляция остается на повышенном уровне дольше, чем ожидалось
- такой рост инфляции оказался сюрпризом
- рост инфляции продолжится дольше, чем прогнозировалось
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
04.02.2022 в 22:02:44
# 790212
Ну так накидайте еще санкций России, станет легче преодолевать инфляцию.
поощрить
|
покарать
Konstant
05.02.2022 в 00:16:41
# 790225
Так они сами ее создают фьючерсами а потом с умным видом борятся
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь