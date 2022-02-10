Туребаев и Шерниязов стали фигурантами дела о финпирамиде

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danilov 10 Февраля 2022 в 11:31:09
«Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1 тыс. МРП удовлетворено», - сообщили в четверг в пресс-службе Алматинского городского суда.
По информации горсуда, указанные лица подозреваются по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков, подозреваемыми являются вайнеры Азимжан Саидбаев, Мейржан Туребаев и Меийрхан Шерниязов. Козачков уточнил, что, по версии следствия они не только рекламировали финансовую пирамиду Mudarabah Capital, но и регулярно получали доход как ее совладельцы.
https://kaztag.kz/ru/news/izvestnye-vaynery-turebaev-i-sherniyazov-stali-figurantami-dela-o-finpiramide