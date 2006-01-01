Дефицит машин спадёт осенью 2022-го

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danilov 11 Февраля 2022 в 17:48:33
В то же время старания компаний, специализирующихся на производстве микроэлементной базы, не пропали даром — объёмы поставок чипов для автопрома неуклонно растут. Поэтому уже в III квартале 2022 года проблема должна разрешиться, если верить оценкам экспертов консалтингового агентства LMC Automotive. По мере насыщения спроса постепенно восстановятся и прежние объёмы выпуска машин.
Прогнозируется, что продажи автомобилей в Европе увеличатся на 7 %, до 17.8 млн единиц, в Северной Америке — на 6 %, до 18.7 млн, в Китае — на 5 %, до 26.6 млн, в Южной Америке — на 9 %, до 3.6 млн, в Азии — на 7 %, до 15.3 млн, сообщает «Дром» со ссылкой на данные издания Autonews Europe.
Казахстан веяния мирового рынка не обошли стороной — приобрести новые автомобили в салонах без спекуляции с допами всё так же проблематично. И даже в таких неблагоприятных условиях спрос на новые машины у нас только растёт. В 2021 году в стране было реализовано 117 590 новых авто, включая коммерческую технику. Это на 25.9 % больше, чем в коронавирусном 2020-м, и на 56.4 % больше, чем в докризисном 2019-м.
Kolesa.kz
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