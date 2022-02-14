Акцизы на бензин в Казахстане хотят поднять в 1,5 раза, на «дизель» – почти в четыре раза

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danilov 14 Февраля 2022 в 09:47:00
«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо» следующее изменение: ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в проекте постановления правительства.
Согласно приложению, хотят поднять оптовые ставки акцизов на 1 тонну: по бензину (за исключением авиационного) – с Т24 435 до Т38 134 (рост в 1,56 раза); по дизтопливу – с Т9300 до Т35 726 (рост в 3,8 раза); по газохолу, бензанолу, нефрасу, смеси легких углеводов и экологическому топливу – с Т24 435 до Т38 134 (рост в 1,56 раза).
Розничные ставки акцизов на 1 тонну хотят поднять: по бензину (за исключением авиационного) – с Т24 935 до Т38 634 (рост в 1,54 раза); по дизтопливу – с Т9360 до Т35 786 (рост в 3,8 раза); по газохолу, бензанолу, нефрасу, смеси легких углеводов и экологическому топливу – с Т24 935 до Т38 634 (рост в 1,54 раза).
«В нынешних сложившихся условиях конъюнктуры рынка производители ГСМ и различные посредники получают дополнительную прибыль. Необходимо обеспечить изъятие части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов», - сказано в пояснении к предложенным поправкам.
По мнению их авторов, «это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства».
«Повышение акцизов не приведет к росту цен на данные виды нефтепродуктов», - утверждают разработчики.
Согласно пояснительной записке к документу, проект постановления предусматривает также «исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо» и установление равной ставки акцизов на импорт дизтоплива.
«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий», - сказано в пояснительной записке.
https://kaztag.kz/ru/news/aktsizy-na-benzin-v-kazakhstane-khotyat-podnyat-v-1-5-raza-na-dizel-pochti-v-chetyre-raza
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Маке0912 от 14.02.2022 08:48:05
Если соляра подорожает в 3,8 раз это кранты. Все перевозки на солярке встанут. Фуры, камазы, трактора , комбайны и т.д. Точно, опять будет бойня.
Если соляра подорожает в 3,8 раз это кранты. Все перевозки на солярке встанут. Фуры, камазы, трактора , комбайны и т.д. Точно, опять будет бойня.
Тонкаю к путлерской цене надо ровняться, вот и поднимает
«Повышение акцизов не приведет к росту цен на данные виды нефтепродуктов», - утверждают разработчики.
Quote:
«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий», - сказано в пояснительной записке.
И тут же дружно и радостно все как один топливные коммерсанты согласились уменьшить свои доходы...
"Ах...еть!"(с).