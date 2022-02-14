 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Акцизы на бензин в Казахстане хотят поднять в 1,5 раза, на «дизель» – почти в четыре раза
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Февраля 2022 в 09:47:00
Акцизы на бензин в Казахстане хотят поднять в 1,5 раза, на дизельное топливо – почти в четыре раза, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо» следующее изменение: ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в проекте постановления правительства.

Согласно приложению, хотят поднять оптовые ставки акцизов на 1 тонну: по бензину (за исключением авиационного) – с Т24 435 до Т38 134 (рост в 1,56 раза); по дизтопливу – с Т9300 до Т35 726 (рост в 3,8 раза); по газохолу, бензанолу, нефрасу, смеси легких углеводов и экологическому топливу – с Т24 435 до Т38 134 (рост в 1,56 раза).

Розничные ставки акцизов на 1 тонну хотят поднять: по бензину (за исключением авиационного) – с Т24 935 до Т38 634 (рост в 1,54 раза); по дизтопливу – с Т9360 до Т35 786 (рост в 3,8 раза); по газохолу, бензанолу, нефрасу, смеси легких углеводов и экологическому топливу – с Т24 935 до Т38 634 (рост в 1,54 раза).

«В нынешних сложившихся условиях конъюнктуры рынка производители ГСМ и различные посредники получают дополнительную прибыль. Необходимо обеспечить изъятие части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов», - сказано в пояснении к предложенным поправкам.

По мнению их авторов, «это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства».

«Повышение акцизов не приведет к росту цен на данные виды нефтепродуктов», - утверждают разработчики.

Согласно пояснительной записке к документу, проект постановления предусматривает также «исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо» и установление равной ставки акцизов на импорт дизтоплива.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий», - сказано в пояснительной записке.

https://kaztag.kz/ru/news/aktsizy-na-benzin-v-kazakhstane-khotyat-podnyat-v-1-5-raza-na-dizel-pochti-v-chetyre-raza
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 14.02.2022 в 11:19:52   # 790671
Когда у министра спросили как он собирается казну пополнять? он скакал бла бла бла повышу акциз на ГСМ и бла бла бла повышу растоможку импортной продукций. и много чего еще.
поощрить (1) | покарать
  Эндрю 14.02.2022 в 13:06:41   # 790679
Блять, вот без матов ни как, аи-98 230 тенге, соляра 230тенге С бензином ясно, затратнее производство, плюс присадки и т.п.Соляра же прямогонный продукт с какого х...я такая цена на неё
поощрить (1) | покарать
  Dragon 14.02.2022 в 14:07:16   # 790682
Блеать!!! Они по ходу добиваются ещё крови. Но думаю, в этот раз убегут все чиновники не только семейка
поощрить (1) | покарать
  Маке0912 14.02.2022 в 14:48:05   # 790689
Если соляра подорожает в 3,8 раз это кранты. Все перевозки на солярке встанут. Фуры, камазы, трактора , комбайны и т.д. Точно, опять будет бойня.
поощрить (1) | покарать
  Dragon 14.02.2022 в 15:01:15   # 790692
Цитата: Маке0912 от 14.02.2022 08:48:05
Если соляра подорожает в 3,8 раз это кранты. Все перевозки на солярке встанут. Фуры, камазы, трактора , комбайны и т.д. Точно, опять будет бойня.


Тонкаю к путлерской цене надо ровняться, вот и поднимает
поощрить | покарать
  Hairless 14.02.2022 в 15:07:08   # 790693
Quote:
«Повышение акцизов не приведет к росту цен на данные виды нефтепродуктов», - утверждают разработчики.

Quote:
«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий», - сказано в пояснительной записке.

И тут же дружно и радостно все как один топливные коммерсанты согласились уменьшить свои доходы...
"Ах...еть!"(с).
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь