Токаеву доложили об оффшорах

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danilov 14 Февраля 2022 в 15:07:32
«С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия.
По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 %».
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