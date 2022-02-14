Значит будет дефицит

danilov 14 Февраля 2022 в 17:24:50
«Цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом ИО министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2022 года №2 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года №361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ», - заявили в понедельник в пресс-службе министерства национальной экономики.