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Экономика
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
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danilov 20 Февраля 2022 в 18:47:06
В Казахстане выявили 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств со стороны недропользователей, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, сообщает пресс-служба главы Кабмина.

Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.

Анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.

Планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены уведомления о расторжении. Месторождения будут выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.

Информация о начале аукционов будет размещена в республиканских газетах и на сайтах госорганов.

По прогнозу властей, принимаемые меры позволят увеличить приток инвестиций в недропользование, в первую очередь, по освоению месторождений твердых полезных ископаемых.

Данияр Кунафин
https://www.zakon.kz/6007411-riad-mestorozhdenii-kazakhstana-vystaviat-na-auktsion.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 20.02.2022 в 19:40:56   # 791122
Почему сами не разрабатывают?

Хотя бы попробовали что-то сделать сами, без инвестора. Вдруг получится!
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  332-712 20.02.2022 в 20:06:29   # 791123
Цитата: KapitanNemo от 20.02.2022 13:40:56
Почему сами не разрабатывают?

Хотя бы попробовали что-то сделать сами, без инвестора. Вдруг получится!


Это же работать надо. Данунахер, лучше продать чо-нить...
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  Dimmon 20.02.2022 в 23:16:04   # 791137
https://youtu.be/2rcIyZnEXOo

Реакция депутатов на действия британии в отношении казолигаохов
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  Ал 21.02.2022 в 00:10:52   # 791147
Цитата: Dimmon от 20.02.2022 17:16:04


Реакция депутатов на действия британии в отношении казолигаохов

Quote:
Еще в 2006 году Джонатан Вайнер, тогда заместитель помощника госсекретаря по международному правоприменению в администрации [президента США Билла] Клинтона, сказал: "Я не могу представить себе лидера в свободном мире, настолько известного своей коррумпированностью, как Назарбаев… Мы знаем о его коррупции как минимум 15 лет". Но в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахстанскому режиму отмывать и тратить грязные деньги», — сказала в своем выступлении Ходж.
https://rus.azattyq.org/a/31686309.html

Так как в/на Украине уже давно лояльные Западу власти и при этом США вернули ей лишь малую долю от "скоммунизженной" украинским премьером, надежды на возврат мало...
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  KapitanNemo 21.02.2022 в 00:25:45   # 791152
Ворон ворону глаз не выклюет

сегодня день латинских фраз получился
Quote:

Cornix cornici nunquam confodit oculum

Пословица, известная со времен Древнего Рима.

Дурные люди легко понимают друг друга и стараются соблюдать взаимные интересы.
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  старик 21.02.2022 в 00:46:53   # 791157
Quote:
Почему сами не разрабатывают?
Quote:
Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.
Ну я так понимаю что казахстанские инвесторы тоже могут участвовать в аукционах, да только вот до сих пор победители тендеров и аукционов в КЗ известны задолго до их проведения. Может теперь все будет иначе?
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