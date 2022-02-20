Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион

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danilov 20 Февраля 2022 в 18:47:06
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.
Анализ выявил 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств.
Планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены уведомления о расторжении. Месторождения будут выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам. Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.
Информация о начале аукционов будет размещена в республиканских газетах и на сайтах госорганов.
По прогнозу властей, принимаемые меры позволят увеличить приток инвестиций в недропользование, в первую очередь, по освоению месторождений твердых полезных ископаемых.
Данияр Кунафин
https://www.zakon.kz/6007411-riad-mestorozhdenii-kazakhstana-vystaviat-na-auktsion.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.02.2022 в 19:40:56 # 791122
Хотя бы попробовали что-то сделать сами, без инвестора. Вдруг получится!
Цитата: KapitanNemo от 20.02.2022 13:40:56
Почему сами не разрабатывают?
Хотя бы попробовали что-то сделать сами, без инвестора. Вдруг получится!
Почему сами не разрабатывают?
Хотя бы попробовали что-то сделать сами, без инвестора. Вдруг получится!
Это же работать надо. Данунахер, лучше продать чо-нить...
Реакция депутатов на действия британии в отношении казолигаохов
Цитата: Dimmon от 20.02.2022 17:16:04
Реакция депутатов на действия британии в отношении казолигаохов
Реакция депутатов на действия британии в отношении казолигаохов
Quote:
Еще в 2006 году Джонатан Вайнер, тогда заместитель помощника госсекретаря по международному правоприменению в администрации [президента США Билла] Клинтона, сказал: "Я не могу представить себе лидера в свободном мире, настолько известного своей коррумпированностью, как Назарбаев… Мы знаем о его коррупции как минимум 15 лет". Но в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахстанскому режиму отмывать и тратить грязные деньги», — сказала в своем выступлении Ходж.
https://rus.azattyq.org/a/31686309.html
https://rus.azattyq.org/a/31686309.html
Так как в/на Украине уже давно лояльные Западу власти и при этом США вернули ей лишь малую долю от "скоммунизженной" украинским премьером, надежды на возврат мало...
KapitanNemo 21.02.2022 в 00:25:45 # 791152
сегодня день латинских фраз получился
Quote:
Cornix cornici nunquam confodit oculum
Пословица, известная со времен Древнего Рима.
Дурные люди легко понимают друг друга и стараются соблюдать взаимные интересы.
Почему сами не разрабатывают?Quote:
Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов.Ну я так понимаю что казахстанские инвесторы тоже могут участвовать в аукционах, да только вот до сих пор победители тендеров и аукционов в КЗ известны задолго до их проведения. Может теперь все будет иначе?