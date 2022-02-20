Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион

Джонатан Вайнер, тогда заместитель помощника госсекретаря по международному правоприменению в администрации [президента США Билла] Клинтона, сказал: "Я не могу представить себе лидера в свободном мире, настолько известного своей коррумпированностью, как Назарбаев… Мы знаем о его коррупции как минимум 15 лет". Но в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахстанскому режиму отмывать и тратить грязные деньги», — сказала в своем выступлении Ходж.