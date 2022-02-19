Размер новых ставок на утильсбор объявят в Казахстане 23 февраля
danilov 22 Февраля 2022 в 11:45:25
"Что касается вопроса ставки, ставки завтра (23 ферваля) будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику. По переданным деньгам информация уже всем известна, порядка 220 миллиардов тенге было на счетах "Оператора РОП" в банках второго уровня, которые согласно постановлению сейчас переданы в "Жасыл даму", - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.