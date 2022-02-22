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Экономика
Курс доллара превысил 441 тенге в обменниках
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danilov 22 Февраля 2022 в 16:34:43
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 433,39 тенге, поднявшись сразу на 5,02 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-441,3 тенге, евро – по 493-497,5 тенге, российские рубли – по 5,47-5,57 тенге.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 22.02.2022 в 16:45:43   # 791264
всем срочно бежать в обменники и менять. срочно.
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  lado 22.02.2022 в 17:08:00   # 791268
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
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  KapitanNemo 22.02.2022 в 17:12:24   # 791269
Цитата: lado от 22.02.2022 11:08:00
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?


Может лучше про нашу независимость сообщите что-нибудь?
Почему наша независимость от всего зависит? Что ни так с нами?
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  walker 22.02.2022 в 18:57:41   # 791276
Цитата: lado от 22.02.2022 11:08:00
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?


За то что ЕАЭС, мать его!
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  X-Daemon 22.02.2022 в 18:58:43   # 791277
Цитата: KapitanNemo от 22.02.2022 11:12:24
Цитата: lado от 22.02.2022 11:08:00
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?


Может лучше про нашу независимость сообщите что-нибудь?
Почему наша независимость от всего зависит? Что ни так с нами?

Правильно, нужно разрывать все торговые отношения с Россией, с таким руководителем нацист-долбоебом ни к чему хорошему не приведет!
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  ГОРЫНЫЧ 22.02.2022 в 20:06:50   # 791284

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