Курс доллара превысил 441 тенге в обменниках

Цитата: lado от

Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что? Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?

Может лучше про нашу независимость сообщите что-нибудь?Почему наша независимость от всего зависит? Что ни так с нами?