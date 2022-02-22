Курс доллара превысил 441 тенге в обменниках

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danilov 22 Февраля 2022 в 16:34:43
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-441,3 тенге, евро – по 493-497,5 тенге, российские рубли – по 5,47-5,57 тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 22.02.2022 в 17:12:24 # 791269
Цитата: lado от 22.02.2022 11:08:00
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
Может лучше про нашу независимость сообщите что-нибудь?
Почему наша независимость от всего зависит? Что ни так с нами?
Цитата: lado от 22.02.2022 11:08:00
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
За то что ЕАЭС, мать его!
Цитата: KapitanNemo от 22.02.2022 11:12:24
Может лучше про нашу независимость сообщите что-нибудь?
Почему наша независимость от всего зависит? Что ни так с нами?
Цитата: lado от 22.02.2022 11:08:00
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
Твою мать! Почему дурит один бункерный дед, а страдает соседнее государство? За что?
Может лучше про нашу независимость сообщите что-нибудь?
Почему наша независимость от всего зависит? Что ни так с нами?
Правильно, нужно разрывать все торговые отношения с Россией, с таким руководителем нацист-долбоебом ни к чему хорошему не приведет!