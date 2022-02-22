Интервенции для спекулянтов

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danilov 23 Февраля 2022 в 12:48:46
«Для удержания курса тенге только за 12 и 13 января 2022 года объем валютных интервенций Нацбанка составил $240 млн. А это около 50% от всего объема торгов. Валютные интервенции также проводились Нацбанком в ноябре и декабре 2021 года – сальдо по ним составило почти $500 млн. Данные об валютных интервенциях за январь 2022 года до пор сих не опубликованы. Но даже эти цифры поражают своей масштабностью. По объему они сопоставимы с затратами на министерство здравоохранения или образования. В чьих интересах были проведены интервенции и потрачены резервы? Это было сделано не для проведения импортных сделок, а для того, чтобы удовлетворить спекуляционный спрос. Проще говоря, кто имел деньги, купил доллары за счет Национального банка по «хорошему курсу». И, скорее всего, эти деньги были выведены за рубеж», - обратился ранее с запросом в АФМ депутат мажилиса Аманжан Жамалов.
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