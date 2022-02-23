Российскому автопрому грозят проблемы из-за кризиса на Донбассе

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danilov 23 Февраля 2022 в 14:12:10
Об этом сообщает деловое издание bfm.ru. Гендиректор концерна Renault Лука де Мео в интервью Financial Times заявил, что из-за ситуации на Украине заводы Renault в России могут лишиться импортных комплектующих. В качестве превентивной меры французы сейчас проводят исследования, чтобы выяснить, откуда ещё можно получать компоненты для заводов в РФ.
Как известно, АВТОВАЗ на 68 % принадлежит Renault, а в Москве расположен завод полного цикла «Рено Россия». Помимо автомобилей на российских предприятиях и в смежных компаниях производятся и комплектующие, но немалая часть, особенно электроники, приходит из-за рубежа.
По мнению главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, дальнейшее ужесточение санкционной политики обернётся далеко идущими последствиями. «Потому что какой-то компонент, какой-то узел, какой-то блок или какое-то изделие, которое делается, например, в какой-то даже третьей стране, если в цепочке производства этого компонента имеются какие-то американские технологии, какая-то американская линия, какая-то американская лицензия, то США просто запретят всем компаниям, которые производят комплектующие для российского рынка, использовать эти технологии. В этом смысле мы находимся в очень уязвимой позиции, это касается не только АВТОВАЗа», — приводит его слова BFM.
Если случится нехватка комплектующих и их невозможно будет оперативно изготовить, то это приведёт к корректировке производственных планов и усугублению нехватки новых машин в продаже. Что логично отразится на стоимости как на первичном, так и вторичном рынке. С другой стороны, цены на автомобили и так взвинчены дальше некуда. Если они подорожают ещё больше, то население просто не сможет автомобили покупать, или выберет продукцию других марок: Hyundai, или Kia, или же китайских.
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