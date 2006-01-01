Ставки утильсбора будут снижены на 50%. Давайте разбираться, что мы получим на практике?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Февраля 2022 в 16:21:29
А это значит, что изменение ставок утильсбора не скажется на стоимости почти 60% рынка новых машин.
Список самых востребованных новых машин за 2021 год еще одно тому подтверждение. Из 10 машин: 2 Chevrolet, 3 Hyundai, 1 Kia и 1 Lada. Новые ставки утильсбора никак не повлияют на их стоимость. Сколько казахстанцы за них платили, столько и будут платить.
Казалось бы, новые ставки утильсбора скажутся на тех, кто ввозит машины целиком. Но давайте попробуем посчитать на примере самой популярной “не казахстанской” машине - Toyota Camry.
Базовая версия Camry с 2.0 стоит 13 200 000 тенге, с новой ставкой утильсбора ценник в теории может быть 12 664 000 тенге.
Camry 2.5 начинается от 14 510 000 тенге, теоретический новый ценник 13 744 000 тенге
Camry 3.5 стартует с 21 640 000 тенге, возможный новый ценник 19 879 000 тенге.
Разница от 5% до 9%. Причем 9% актуально лишь для машин с большеобъемными двигателями, такие как правило стоят от 17 000 000 и выше, что недоступно для большинства казахстанцев.
Почему ценник теоретический? Вспомните ситуацию в 2014 году когда рубль рухнул и все поехали в Россию за внезапно подешевевшими машинами. Тогда казахстанский рынок новых машин встал колом показав плачевные результаты. Производители машин не заинтересованы в перетоке машин с одного рынка на другой, поэтому предполагаю что цены будут откорректированы, чтобы вернуться к существующему балансу с ценами на идентичные авто на российском рынке.
А что по б/у машинам? Тут все просто! В рамках одной машины (один год выпуска) в зависимости от состояния и комплектации ценник может варьироваться на 10%, а то и 15%. Поэтому 5% скидки от утильсбора будут размыты и не особо скажутся на финальной цене для покупателей.
Вот чего реально надо опасаться, так это повышающегося курса доллара. Так как от него напрямую зависит столько будут стоить как новые, так и Б/У авто.
https://www.instagram.com/p/CaUMV6ZNYd1/
Комментарии, по рейтингу, по дате