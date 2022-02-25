Курс тенге упал из-за пары тройки спекулянтов - финансист Расул Рысмамбетов

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danilov 25 Февраля 2022 в 09:49:07
Однако можно констатировать пару вещей до взрыва.
Утренний курс тенге 455 за доллар и дальнейший рост до 475 тенге за доллар – на большую часть спекулятивный. Сейчас требовать реакции от Нацбанка бесполезно. Нужна реакция на уровне всей страны – правительство, акиматы, Нацбанк, квазигоссектор.
Полагаю, что утром на бирже было 2-3 игрока, которые вступили в договор/сговор и подняли курс на небольших объемах. Чаще всего за ослабление курса ратуют экспортеры. Предлагаю Нацбанку и KASE (бирже) если не обнародовать, то провести расследование – в чьих интересах было такое быстрое ослабление. Вся информация есть в системе. Сейчас, когда ситуация более или менее успокоится – эти игроки сольют валюту.
Начиная с вечера сегодня или завтра утра – курсообразование будет чисто политическое, в ожидании, что Россию отключат от SWIFT, заморозят счета и введут другие санкции. Это давно забытый сценарий санкций против Ирана, Ливии. Обычно это хорошо работает на отрезвление элитных групп, которые поддерживали военное вторжение.
Считаю, что правительству и Нацбанку надо быть готовым к любым рыночным изменениям, создать ситуационную группу, которая ежечасно будет реагировать на изменения.
Шансов дать прогноз на курс нет. Идёт 100% влияние идиотов политиков на курс. Куда повернёт война - непонятно. Мой пост скорее о том, что когда начинается паника, всегда есть «добрые люди», которые на панике заработают.
Финансист Расул Рысмамбетов
Комментарии, по рейтингу, по дате
если бы тенге не отреагировал соразмерно возник бы арбитраж
если при курсе евро / доллар 1,12 курс и долл / кзт 470, курс евро / кзт составил бы 493 а не 526 - у игроков обязательно возник бы соблазн заработать (арбитраж), покупаем евро продаем за доллары по 1,12 продаем баксы - снимаем навар порядка 6,7%
кроме того заметил что очень многие покупали валюту вчера
еще больше людей рванулись скупать электронику и мебель, естественно у импортером появились заявки на доп конвертацию