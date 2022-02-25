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Экономика
Курс тенге упал из-за пары тройки спекулянтов - финансист Расул Рысмамбетов
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danilov 25 Февраля 2022 в 09:49:07
Прогнозы давать невозможно, потому что непонятно на какие санкции пойдет Запад против РФ и как сложится ход боевых действий. Курс тенге просто взорвался, как граната в сельском туалете.

Однако можно констатировать пару вещей до взрыва.

Утренний курс тенге 455 за доллар и дальнейший рост до 475 тенге за доллар – на большую часть спекулятивный. Сейчас требовать реакции от Нацбанка бесполезно. Нужна реакция на уровне всей страны – правительство, акиматы, Нацбанк, квазигоссектор.

Полагаю, что утром на бирже было 2-3 игрока, которые вступили в договор/сговор и подняли курс на небольших объемах. Чаще всего за ослабление курса ратуют экспортеры. Предлагаю Нацбанку и KASE (бирже) если не обнародовать, то провести расследование – в чьих интересах было такое быстрое ослабление. Вся информация есть в системе. Сейчас, когда ситуация более или менее успокоится – эти игроки сольют валюту.



Начиная с вечера сегодня или завтра утра – курсообразование будет чисто политическое, в ожидании, что Россию отключат от SWIFT, заморозят счета и введут другие санкции. Это давно забытый сценарий санкций против Ирана, Ливии. Обычно это хорошо работает на отрезвление элитных групп, которые поддерживали военное вторжение.

Считаю, что правительству и Нацбанку надо быть готовым к любым рыночным изменениям, создать ситуационную группу, которая ежечасно будет реагировать на изменения.

Шансов дать прогноз на курс нет. Идёт 100% влияние идиотов политиков на курс. Куда повернёт война - непонятно. Мой пост скорее о том, что когда начинается паника, всегда есть «добрые люди», которые на панике заработают.

Финансист Расул Рысмамбетов
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 25.02.2022 в 10:57:53   # 791578
ничего спекулятивного не вижу, все курсы взаимосвязаны
если бы тенге не отреагировал соразмерно возник бы арбитраж
если при курсе евро / доллар 1,12 курс и долл / кзт 470, курс евро / кзт составил бы 493 а не 526 - у игроков обязательно возник бы соблазн заработать (арбитраж), покупаем евро продаем за доллары по 1,12 продаем баксы - снимаем навар порядка 6,7%

кроме того заметил что очень многие покупали валюту вчера
еще больше людей рванулись скупать электронику и мебель, естественно у импортером появились заявки на доп конвертацию
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  DITRX 25.02.2022 в 11:26:56   # 791582
у нас же якобы плавающий курс. Ну если бы нац банк не решил бы счигать резерв то вчера курс бы доходил до 519 тенге. Ну сегодня вроде все устаканилось и первый шок от войны прошел. что будут делать дальше? Война это не дело пару дней За сей счет банкет будет.как я понял В Рф решили за счет народа подняв ключевую ставку с 9.5% до 13.5%. Надеюсь наше не последуют этому примеру.
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  Dimmon 25.02.2022 в 12:33:03   # 791592
наши уже подняли до 13,5, причем все решения заранее согласовывались с РФ
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