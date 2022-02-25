Кто может объяснить?

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danilov 25 Февраля 2022 в 12:42:34
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lado
25.02.2022 в 13:36:05
# 791593
У них просто нет великого и мудрого геополитика и многоходовочника
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Manitu
25.02.2022 в 13:59:45
# 791599
У них просто нефти нет.
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walker
25.02.2022 в 14:19:18
# 791601
Нацбанк РК хеджирует тенге к рублю, а киргизы оказались не такие «мудрые».
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