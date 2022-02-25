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Экономика
Кто может объяснить?
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danilov 25 Февраля 2022 в 12:42:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 25.02.2022 в 13:36:05   # 791593
У них просто нет великого и мудрого геополитика и многоходовочника
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  Manitu 25.02.2022 в 13:59:45   # 791599
У них просто нефти нет.
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  walker 25.02.2022 в 14:19:18   # 791601
Нацбанк РК хеджирует тенге к рублю, а киргизы оказались не такие «мудрые».
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