Предложения по максимальной демонополизации уже внесены на рассмотрение Токаеву

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Февраля 2022 в 18:06:49
«АЗРК уже разработаны и внесены на рассмотрение главы государства предложения по пересмотру порядка проведения закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына», ограничения деятельности частных операторов, деятельности операторов подъездных путей, приватизации», - говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Как пояснили в ведомстве, во исполнение поручения главы государства о максимальном избавлении от монополий и искусственных барьеров вхождения на рынки страны АЗРК проводит детальный анализ монопольных рынков и монопольных групп на предмет их демонополизации и развития конкуренции.
«В периметре анализа – оценка воздействия монопольных групп на смежные товарные рынки, их экономическая эффективность, исключение посреднических цепочек для избавления потребителей от «бумажных» посредников», - сказано в сообщении.
По информации ведомства, «новый закон по развитию конкуренции обеспечил законодательную базу и инструменты борьбы с едиными операторами, засильем государства в экономике для форсированной работы по демонополизации рынков». Ожидаемый результат – «дать доступ малому и среднему бизнесу к объектам инфраструктуры, морским портам, сырью, кабельной канализации, так называемой «последней мили».
«В ближайшее время совместно с правительством будут приняты меры по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электроэнергетики, транспорта, связи, строительства и телекоммуникаций», - заверили в АЗРК.
https://kaztag.kz/ru/news/predlozheniya-po-maksimalnoy-demonopolizatsii-uzhe-vneseny-na-rassmotrenie-tokaevu-azrk
Комментарии, по рейтингу, по дате