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Экономика
Курс доллара в обменниках Киева побил абсолютный рекорд
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danilov 26 Февраля 2022 в 01:26:26
Курс продажи наличного доллара в обменниках в Киеве побил абсолютный рекорд. Американскую валюту продают по 34 гривны за доллар.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 26.02.2022 в 03:04:10   # 791733
"Благодаря" оккупационной политике фашиста-путлера
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  KapitanNemo 26.02.2022 в 03:10:39   # 791736
Из-за нацистской политики киева
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  Dragon 26.02.2022 в 03:16:24   # 791739
Я думаю нацизм это – когда живя в другой стране поддерживают оккупационную политику президента исторической родины.
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  Dragon 26.02.2022 в 03:49:41   # 791747
И эти нацики-рашисты очень сильно защищают своего фюрера, за него тут пишут отмазки, да так пишут, что если их фюрер почитает, сам охуеет поддержкой своих нацистов.
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  Ал 26.02.2022 в 03:51:08   # 791749
Так как РФ многонациональная страна, буйный нацист опять понятия путает...
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  Ал 26.02.2022 в 04:19:12   # 791761

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