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Курс доллара в обменниках Киева побил абсолютный рекорд
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danilov 26 Февраля 2022 в 01:26:26
Курс продажи наличного доллара в обменниках в Киеве побил абсолютный рекорд. Американскую валюту продают по 34 гривны за доллар.
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Dragon
26.02.2022 в 03:04:10
# 791733
"Благодаря" оккупационной политике фашиста-путлера
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KapitanNemo
26.02.2022 в 03:10:39
# 791736
Из-за нацистской политики киева
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Dragon
26.02.2022 в 03:16:24
# 791739
Я думаю нацизм это – когда живя в другой стране поддерживают оккупационную политику президента исторической родины.
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Dragon
26.02.2022 в 03:49:41
# 791747
И эти нацики-рашисты очень сильно защищают своего фюрера, за него тут пишут отмазки, да так пишут, что если их фюрер почитает, сам охуеет поддержкой своих нацистов.
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Ал
26.02.2022 в 03:51:08
# 791749
Так как РФ многонациональная страна, буйный нацист опять понятия путает...
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Ал
26.02.2022 в 04:19:12
# 791761
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