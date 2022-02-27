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Экономика
Информационное сообщение Национального Банка Казахстана по валютному рынку
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danilov 27 Февраля 2022 в 22:12:07
26 февраля 2022 года Белый дом опубликовал совместное заявление лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США о дальнейших ограничительных экономических мерах в отношении России. В частности, меры предусматривают исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT и введение других ограничительных мер, в том числе в отношении Центрального банка России.

В дополнение рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг России до неинвестиционного (BB+) после введения международных санкций.

Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает официальные заявления Правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.

В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы.

Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк при необходимости будет проводить валютные интервенции. Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяцев импорта.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк опубликует объем проведённых операций. По мере развития ситуации на внешних рынках Национальный Банк продолжит выходить с открытыми коммуникациями.

https://www.nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/13133
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 27.02.2022 в 23:34:28   # 792166
Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?
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  Zoggyla 27.02.2022 в 23:36:23   # 792167
Ну не нужны будут эти зеленые по такой цене
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  Васяй 27.02.2022 в 23:40:51   # 792170
Цитата: lado от 27.02.2022 17:34:28
Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?
а чо уже по 150 или нагнетаешь?
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  ГОРЫНЫЧ 27.02.2022 в 23:46:09   # 792173
Quote:
Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?



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  lado 28.02.2022 в 00:15:13   # 792181
Цитата: Васяй от 27.02.2022 17:40:51
Цитата: lado от 27.02.2022 17:34:28
Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?
а чо уже по 150 или нагнетаешь?

а ты посмотри курсы в россее. тинькоф и иже с ними.
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  Dragon 28.02.2022 в 00:22:57   # 792187
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  Ал 28.02.2022 в 00:23:45   # 792189
Цитата: lado от 27.02.2022 17:34:28
Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?

С рук?
Торги в пятницу закрыли, а в выходные не проводят.
Quote:
27 фев, 18:40
Частные инвесторы начали сбор подписей за приостановку торгов на Мосбирже
Авторы петиции предлагают не проводить сделки, пока не разрешится конфликт на Украине. Они напомнили о том, как активно развивались частные инвестиции в 2020-2021 годах и указали на риск утраты доверия к фондовому рынку

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/621b9b389a79470516548950?from=newsfeed

Переговоры с Зеленским объявили, так что определенности пока нет...
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  Ал 28.02.2022 в 00:25:41   # 792190
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  Ал 28.02.2022 в 00:26:54   # 792191
Quote:


- Дядя Вова, давай ещё! Нравица-а-а...

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  Dragon 28.02.2022 в 00:31:00   # 792193
Для того, кто в глаза ебеться

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  Ал 28.02.2022 в 00:37:33   # 792194
Цитата: Dragon от 27.02.2022 18:31:00
Для того, кто в глаза ебеться
Дятел, если тебе глаз натер, то может тебе попросту смазки не хватает? )))
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  Dragon 28.02.2022 в 00:47:31   # 792198
Quote:
Премьер Японии заявил, что Токио вслед за Западом примет санкции против Путина.

Он также добавил, что Токио поддержит отключение российских банков от SWIFT.
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  Ал 28.02.2022 в 00:58:08   # 792202
Цитата: Dragon от 27.02.2022 18:47:31
Quote:
Премьер Японии заявил, что Токио вслед за Западом примет санкции против Путина.

Он также добавил, что Токио поддержит отключение российских банков от SWIFT.

Видимо 10 процентов зависимости от импорта российского газа у Токио лишние или японцы решили наличкой рассчитываться.
Quote:
27 фев, 10:20
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
...
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621b272c9a7947658680b3b0?from=newsfeed

Quote:
26 фев, 13:59
Reuters: Отключение России от SWIFT — вопрос нескольких дней
...
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621a04549a794714637d094c?from=newsfeed

Так как Штаты в российских тяжелой нефти и уране нуждаются, то под рестрикции попали не все банки.

При этом у РФ имеется собственная платежная система, так же как и у Китая.
Кстати, Китай нашел способы обхода санкций для импорта иранской нефти...
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  KapitanNemo 28.02.2022 в 01:55:54   # 792216
sber.ru

Доллар США
продажа - 88,51 рублей
покупка - 113.49 рублей

прикольно, сильно подняли покупку, у нас интересно копировать будут или нет
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