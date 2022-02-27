Информационное сообщение Национального Банка Казахстана по валютному рынку

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Февраля 2022 в 22:12:07
В дополнение рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг России до неинвестиционного (BB+) после введения международных санкций.
Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает официальные заявления Правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.
В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы.
Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк при необходимости будет проводить валютные интервенции. Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяцев импорта.
В рамках принципа транспарентности Национальный Банк опубликует объем проведённых операций. По мере развития ситуации на внешних рынках Национальный Банк продолжит выходить с открытыми коммуникациями.
https://www.nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/13133
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?
Цитата: Васяй от 27.02.2022 17:40:51
а ты посмотри курсы в россее. тинькоф и иже с ними.
Уже 152.3
С рук?
Торги в пятницу закрыли, а в выходные не проводят.
Quote:
27 фев, 18:40
Частные инвесторы начали сбор подписей за приостановку торгов на Мосбирже
Авторы петиции предлагают не проводить сделки, пока не разрешится конфликт на Украине. Они напомнили о том, как активно развивались частные инвестиции в 2020-2021 годах и указали на риск утраты доверия к фондовому рынку
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/621b9b389a79470516548950?from=newsfeed
Частные инвесторы начали сбор подписей за приостановку торгов на Мосбирже
Авторы петиции предлагают не проводить сделки, пока не разрешится конфликт на Украине. Они напомнили о том, как активно развивались частные инвестиции в 2020-2021 годах и указали на риск утраты доверия к фондовому рынку
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/621b9b389a79470516548950?from=newsfeed
Переговоры с Зеленским объявили, так что определенности пока нет...
Цитата: Dragon от 27.02.2022 18:22:57По твоей ссылке доллар максимум 115,2...
https://www.tinkoff.ru/about/exchange/
Уже 152.3
https://www.tinkoff.ru/about/exchange/
Уже 152.3
- Дядя Вова, давай ещё! Нравица-а-а...
Цитата: Dragon от 27.02.2022 18:31:00Дятел, если тебе глаз натер, то может тебе попросту смазки не хватает? )))
Для того, кто в глаза ебеться
Для того, кто в глаза ебеться
Премьер Японии заявил, что Токио вслед за Западом примет санкции против Путина.
Он также добавил, что Токио поддержит отключение российских банков от SWIFT.
Он также добавил, что Токио поддержит отключение российских банков от SWIFT.
Цитата: Dragon от 27.02.2022 18:47:31
Quote:
Quote:
Премьер Японии заявил, что Токио вслед за Западом примет санкции против Путина.
Он также добавил, что Токио поддержит отключение российских банков от SWIFT.
Он также добавил, что Токио поддержит отключение российских банков от SWIFT.
Видимо 10 процентов зависимости от импорта российского газа у Токио лишние или японцы решили наличкой рассчитываться.
Quote:
27 фев, 10:20
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
...
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621b272c9a7947658680b3b0?from=newsfeed
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
...
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621b272c9a7947658680b3b0?from=newsfeed
Quote:
26 фев, 13:59
Reuters: Отключение России от SWIFT — вопрос нескольких дней
...
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621a04549a794714637d094c?from=newsfeed
Reuters: Отключение России от SWIFT — вопрос нескольких дней
...
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621a04549a794714637d094c?from=newsfeed
Так как Штаты в российских тяжелой нефти и уране нуждаются, то под рестрикции попали не все банки.
При этом у РФ имеется собственная платежная система, так же как и у Китая.
Кстати, Китай нашел способы обхода санкций для импорта иранской нефти...
KapitanNemo 28.02.2022 в 01:55:54 # 792216
Доллар США
продажа - 88,51 рублей
покупка - 113.49 рублей
прикольно, сильно подняли покупку, у нас интересно копировать будут или нет