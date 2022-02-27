Информационное сообщение Национального Банка Казахстана по валютному рынку

Что завтра с тенге будет? Если в Рассее по 150 за доллар?

27 фев, 18:40Частные инвесторы начали сбор подписей за приостановку торгов на МосбиржеАвторы петиции предлагают не проводить сделки, пока не разрешится конфликт на Украине. Они напомнили о том, как активно развивались частные инвестиции в 2020-2021 годах и указали на риск утраты доверия к фондовому рынкуПодробнее на РБК: