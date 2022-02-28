Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге-доллар

== мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию.==В Северной Корее дедолларизация давно. А про курс дедолларизации в Китае откуда инфа? Или так, для красного словца?Есть намерение уменьшать объем доллара во взаиморасчете между РФ и КНР. Но это не отказ.Заключим пари на пока посильную вам сумму в 2 (два) американских доллара, что в среднесрочной перспективе (ближайшие 7-10 лет) доллар и евро будут валютой потверже российского рубля?