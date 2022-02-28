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Экономика
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге-доллар
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danilov 28 Февраля 2022 в 10:01:55
Национальный банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени Нур-Султана в формате франкфуртского аукциона.

Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».

Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».

Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 28.02.2022 в 10:09:56   # 792249
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
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  coollink 28.02.2022 в 10:44:36   # 792252
Цитата: walker от 28.02.2022 04:09:56
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
- Вы далеко заблуждаетесь что Путин ебанулся. Все очень просто – мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию. ЕС со своими санкциями сама себя загонит в угол. На данный момент идет волатильность рынка, но это нормально при перестроение валютной системы.
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  AleksX 28.02.2022 в 11:03:20   # 792257
Цитата: coollink от 28.02.2022 04:44:36
Цитата: walker от 28.02.2022 04:09:56
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
- Вы далеко заблуждаетесь что Путин ебанулся. Все очень просто – мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию. ЕС со своими санкциями сама себя загонит в угол. На данный момент идет волатильность рынка, но это нормально при перестроение валютной системы.
Сколько же дураков уже хоронили доллар... А он сука живее всех живых.. Растет и растет... И Россия и РК - сырьевые экономики. Все технологии, все инновации, вся наука на Западе. Не надоело уже 30 лет писать что доллару кранты?
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  Directrix 28.02.2022 в 11:09:24   # 792259
С голой жопой войну начал, вот же дебил
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  Dimmon 28.02.2022 в 11:14:19   # 792260
действительно опыт доказывает снова и снова что в критические моменты нет ничего надежнее доллара , я про личный опыт
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  walker 28.02.2022 в 11:17:24   # 792262
== мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию.==
В Северной Корее дедолларизация давно. А про курс дедолларизации в Китае откуда инфа? Или так, для красного словца?
Есть намерение уменьшать объем доллара во взаиморасчете между РФ и КНР. Но это не отказ.
Заключим пари на пока посильную вам сумму в 2 (два) американских доллара, что в среднесрочной перспективе (ближайшие 7-10 лет) доллар и евро будут валютой потверже российского рубля?
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  Panasonic 28.02.2022 в 11:18:22   # 792263
Цитата: AleksX от 28.02.2022 05:03:20
Цитата: coollink от 28.02.2022 04:44:36
Цитата: walker от 28.02.2022 04:09:56
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
- Вы далеко заблуждаетесь что Путин ебанулся. Все очень просто – мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию. ЕС со своими санкциями сама себя загонит в угол. На данный момент идет волатильность рынка, но это нормально при перестроение валютной системы.
Сколько же дураков уже хоронили доллар... А он сука живее всех живых.. Растет и растет... И Россия и РК - сырьевые экономики. Все технологии, все инновации, вся наука на Западе. Не надоело уже 30 лет писать что доллару кранты?

Обычно доллар хоронят те, у кого их нет.
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  Dragon 28.02.2022 в 11:37:59   # 792265
Цитата: walker от 28.02.2022 05:17:24
== мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию.==
В Северной Корее дедолларизация давно. А про курс дедолларизации в Китае откуда инфа? Или так, для красного словца?
Есть намерение уменьшать объем доллара во взаиморасчете между РФ и КНР. Но это не отказ.
Заключим пари на пока посильную вам сумму в 2 (два) американских доллара, что в среднесрочной перспективе (ближайшие 7-10 лет) доллар и евро будут валютой потверже российского рубля?


Поднимаю ставку, 100 долларов, что доллар всегда будет дороже фантиков РФ, КЗ, РБ и других стран бывшего союза.

Это я для тех, кто не устает повторять "доллару пизнец"
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  Dimmon 28.02.2022 в 11:56:22   # 792269
об одном жалею - часть подвисла в тенге диверсификация сукка
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  walker 28.02.2022 в 12:16:08   # 792272
Dragon, я не настолько кровожаден.
100 долларов будет средняя зарплата в РФ и их сателлитов.
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  NBE 28.02.2022 в 12:34:44   # 792274
Цитата: walker от 28.02.2022 06:16:08
Dragon, я не настолько кровожаден.
100 долларов будет средняя зарплата в РФ и их сателлитов.
Вы оптимист...
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