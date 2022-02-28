Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге-доллар

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danilov 28 Февраля 2022 в 10:01:55
Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».
Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».
Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: walker от 28.02.2022 04:09:56- Вы далеко заблуждаетесь что Путин ебанулся. Все очень просто – мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию. ЕС со своими санкциями сама себя загонит в угол. На данный момент идет волатильность рынка, но это нормально при перестроение валютной системы.
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
Цитата: coollink от 28.02.2022 04:44:36Сколько же дураков уже хоронили доллар... А он сука живее всех живых.. Растет и растет... И Россия и РК - сырьевые экономики. Все технологии, все инновации, вся наука на Западе. Не надоело уже 30 лет писать что доллару кранты?
Цитата: walker от 28.02.2022 04:09:56- Вы далеко заблуждаетесь что Путин ебанулся. Все очень просто – мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию. ЕС со своими санкциями сама себя загонит в угол. На данный момент идет волатильность рынка, но это нормально при перестроение валютной системы.
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
В Северной Корее дедолларизация давно. А про курс дедолларизации в Китае откуда инфа? Или так, для красного словца?
Есть намерение уменьшать объем доллара во взаиморасчете между РФ и КНР. Но это не отказ.
Заключим пари на пока посильную вам сумму в 2 (два) американских доллара, что в среднесрочной перспективе (ближайшие 7-10 лет) доллар и евро будут валютой потверже российского рубля?
Цитата: AleksX от 28.02.2022 05:03:20
Цитата: coollink от 28.02.2022 04:44:36Сколько же дураков уже хоронили доллар... А он сука живее всех живых.. Растет и растет... И Россия и РК - сырьевые экономики. Все технологии, все инновации, вся наука на Западе. Не надоело уже 30 лет писать что доллару кранты?
Цитата: walker от 28.02.2022 04:09:56- Вы далеко заблуждаетесь что Путин ебанулся. Все очень просто – мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию. ЕС со своими санкциями сама себя загонит в угол. На данный момент идет волатильность рынка, но это нормально при перестроение валютной системы.
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
То есть продемонстрировали большую зависимость экономики РК от действий ёбнутого президента ведущего государства ЕАЭС.
Обычно доллар хоронят те, у кого их нет.
Цитата: walker от 28.02.2022 05:17:24
== мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию.==
В Северной Корее дедолларизация давно. А про курс дедолларизации в Китае откуда инфа? Или так, для красного словца?
Есть намерение уменьшать объем доллара во взаиморасчете между РФ и КНР. Но это не отказ.
Заключим пари на пока посильную вам сумму в 2 (два) американских доллара, что в среднесрочной перспективе (ближайшие 7-10 лет) доллар и евро будут валютой потверже российского рубля?
== мир в скором времени откажется от доллара. Россия и Китай успешно будут использовать дедолларизацию.==
В Северной Корее дедолларизация давно. А про курс дедолларизации в Китае откуда инфа? Или так, для красного словца?
Есть намерение уменьшать объем доллара во взаиморасчете между РФ и КНР. Но это не отказ.
Заключим пари на пока посильную вам сумму в 2 (два) американских доллара, что в среднесрочной перспективе (ближайшие 7-10 лет) доллар и евро будут валютой потверже российского рубля?
Поднимаю ставку, 100 долларов, что доллар всегда будет дороже фантиков РФ, КЗ, РБ и других стран бывшего союза.
Это я для тех, кто не устает повторять "доллару пизнец"
100 долларов будет средняя зарплата в РФ и их сателлитов.
Цитата: walker от 28.02.2022 06:16:08Вы оптимист...
Dragon, я не настолько кровожаден.
100 долларов будет средняя зарплата в РФ и их сателлитов.
Dragon, я не настолько кровожаден.
100 долларов будет средняя зарплата в РФ и их сателлитов.