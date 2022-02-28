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Экономика
Вице-министр рекомендовал гражданам не делать резких движений
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danilov 28 Февраля 2022 в 14:23:41
Курс валют в Казахстане может быть волатильным из-за непредсказуемости событий в Украине. В связи с этим вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков считает, что гражданам не нужно делать никаких «резких движений». Об этом он сказал журналистам в понедельник в кулуарах правительственного часа в мажилисе.

«Лично мое мнение: сейчас уже не нужно никаких резких движений делать. Нужно смотреть за развитием событий. Сейчас курс, возможно, будет волатильный. Это связано с непредсказуемым развитием событий, вы знаете, где. Это значит, что он может как понизиться, так и укрепиться, то есть сейчас лучше не делать никаких поспешных ошибочных движений», - высказался вице-министр.

Жаксылыков считает, что необходимо подождать развития событий, и думает, что в ближайшее время курс стабилизируется и вернется к своим равновесным значениям.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 28.02.2022 в 15:25:23   # 792285
Да, только у нас не валатильность, а всегда стабильно вверх.
Экономику бы свою развивали, а не Россию бы грешили.
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