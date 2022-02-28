Вице-министр рекомендовал гражданам не делать резких движений

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danilov 28 Февраля 2022 в 14:23:41
«Лично мое мнение: сейчас уже не нужно никаких резких движений делать. Нужно смотреть за развитием событий. Сейчас курс, возможно, будет волатильный. Это связано с непредсказуемым развитием событий, вы знаете, где. Это значит, что он может как понизиться, так и укрепиться, то есть сейчас лучше не делать никаких поспешных ошибочных движений», - высказался вице-министр.
Жаксылыков считает, что необходимо подождать развития событий, и думает, что в ближайшее время курс стабилизируется и вернется к своим равновесным значениям.