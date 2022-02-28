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Экономика
Германия хочет отказаться от российского газа
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danilov 28 Февраля 2022 в 20:26:52
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовится к существенному сокращению импорта газа из России или вовсе откажется от российского энергоресурса. Об этом Шольц рассказал в интервью газете Bild.
Немецкое правительство готовится к этому и прорабатывает варианты постепенного отказа от импорта российского газа. В частности, в Германии будут построены два LNG-терминала. Один — для получения, второй — для регазификации сжиженного газа. Кроме этого, Германия создаст стратегические объемы запаса газа.
"Россия почувствует, что заплатит большую цену за начало войны в Украине", — подчеркнул Шольц, комментируя варианты отказа ФРГ от газа РФ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 28.02.2022 в 20:37:46   # 792316
А я говорил, что в жопу путлеру воткнуть надо его газ. Вот Германия и тихонько вводит уже ему.

Это путлеру за то, что постоянно шантажировал ценой на газ стран Европы. Как написал Ара горный, наконец то газифицируют все деревни Россия
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  Dragon 28.02.2022 в 20:40:11   # 792317
А тем временем, "благодаря" "великому" путлеру, его агрессорской политике

Quote:
1 Доллар США равно
489,84 Казахстанский тенге


А рубль 5.05 тенге
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  Dragon 28.02.2022 в 20:52:23   # 792319
Ещё бы Кемелжемелич если выйдет из союзов с путлером, было бы еще лучше. Хотя, тонкай не предасть своего покровителя также как усатый таракан.
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