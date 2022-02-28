Германия хочет отказаться от российского газа

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danilov 28 Февраля 2022 в 20:26:52
Немецкое правительство готовится к этому и прорабатывает варианты постепенного отказа от импорта российского газа. В частности, в Германии будут построены два LNG-терминала. Один — для получения, второй — для регазификации сжиженного газа. Кроме этого, Германия создаст стратегические объемы запаса газа.
"Россия почувствует, что заплатит большую цену за начало войны в Украине", — подчеркнул Шольц, комментируя варианты отказа ФРГ от газа РФ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это путлеру за то, что постоянно шантажировал ценой на газ стран Европы. Как написал Ара горный, наконец то газифицируют все деревни Россия
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