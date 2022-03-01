Нацбанк Казахстана об отключении России от SWIFT: Подготовлены альтернативные механизмы

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danilov 01 Марта 2022 в 11:51:35
«При этом, во избежание чрезмерной волатильности открытие торгов парой тенге-доллар было отложено до соответствующего открытия полноценных торгов в Российской Федерации и объявления мер Центрального банка России. По итогам торгов курс тенге сложился на уровне Т495 за $1. Объем торгов составил $159,5 млн. С учетом возросшей волатильности Национальный Банк провел валютные интервенции в размере $98,1 млн, или 61,5% от объема торгов», - доложил руководитель казахстанского регулятора.
Комментарии, по рейтингу, по дате
система не работает в твердых валютах
а что делать с рублями при такой волатильности?
Quote:
Полиция Алматы начала проверку легкового автомобиля, на стекле которого размещена буква Z. Об этом сообщил заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Один из пользователей Instagram опубликовал у себя в Stories фотографию машины со знаком Z на заднем стекле.
Один из пользователей Instagram опубликовал у себя в Stories фотографию машины со знаком Z на заднем стекле.
снова обращаюсь к горячим головам, не надо нагнетать ситуацию! я пока не видел ни машин ни людей с символикой Украины, не нужны и провокации с символикой войск РФ на украине, если очень не терпится идите к посольству Украины, но не надо провоцировать простых граждан, общество расколото, не надо поджигать