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Экономика
Нацбанк Казахстана об отключении России от SWIFT: Подготовлены альтернативные механизмы
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danilov 01 Марта 2022 в 11:51:35
«Для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов», - сообщил председатель Национального банка РК Галимжан Пирматов на заседании правительства во вторник.
«При этом, во избежание чрезмерной волатильности открытие торгов парой тенге-доллар было отложено до соответствующего открытия полноценных торгов в Российской Федерации и объявления мер Центрального банка России. По итогам торгов курс тенге сложился на уровне Т495 за $1. Объем торгов составил $159,5 млн. С учетом возросшей волатильности Национальный Банк провел валютные интервенции в размере $98,1 млн, или 61,5% от объема торгов», - доложил руководитель казахстанского регулятора.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 01.03.2022 в 12:09:21   # 792417
звучит красиво но:
система не работает в твердых валютах
а что делать с рублями при такой волатильности?
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  Dimmon 01.03.2022 в 12:34:50   # 792424
как ни странно напрашивается переход на расчеты в юанях, уверен пока мы ток думаем некоторые уже перешли
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  Dimmon 01.03.2022 в 12:55:09   # 792432


Quote:
Полиция Алматы начала проверку легкового автомобиля, на стекле которого размещена буква Z. Об этом сообщил заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Один из пользователей Instagram опубликовал у себя в Stories фотографию машины со знаком Z на заднем стекле.


снова обращаюсь к горячим головам, не надо нагнетать ситуацию! я пока не видел ни машин ни людей с символикой Украины, не нужны и провокации с символикой войск РФ на украине, если очень не терпится идите к посольству Украины, но не надо провоцировать простых граждан, общество расколото, не надо поджигать
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