Нацбанк Казахстана об отключении России от SWIFT: Подготовлены альтернативные механизмы

Полиция Алматы начала проверку легкового автомобиля, на стекле которого размещена буква Z. Об этом сообщил заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Один из пользователей Instagram опубликовал у себя в Stories фотографию машины со знаком Z на заднем стекле.