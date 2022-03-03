Аналитик выпил в прямом эфире РБК «за упокой» фондового рынка России

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danilov 03 Марта 2022 в 18:55:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 03.03.2022 в 19:12:23 # 792759
Пора деньги вкладывать в экономику.
Цитата: lado от 03.03.2022 14:26:35
В понедельник будет видно. Но настроения пессимистичные все равно. А еще и на нас могут санкции наложить. Все что-то очень печально.
В понедельник будет видно. Но настроения пессимистичные все равно. А еще и на нас могут санкции наложить. Все что-то очень печально.
Тут один за два дня собирался праздновать победу
И еще один хотел заключить со мной пари, что ничего с Россией и "царьком" не смогут сделать омерига и ЕС.
И это ещё санкции полноценно не начали работать!!!
Одно не радует, мы в союзе с ними, и нас не хило "покосят" санкции эти.