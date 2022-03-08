Надо брать

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danilov 08 Марта 2022 в 00:44:50
Стратеги JPMorgan советуют клиентам покупать российские подешевевшие активы, рекламируя облигации российских компаний со значительными международными операциями как лучший способ заработать денег.
https://www.reuters.com/markets/europe/us-bank-jpmorgan-suggests-clients-buy-distressed-russian-bonds-2022-03-07/
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08.03.2022 в 08:53:01
# 793857
Пусть подскажет где денег взять
поощрить
|
покарать
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