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Экономика
Надо брать
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danilov 08 Марта 2022 в 00:44:50
Стратеги JPMorgan советуют клиентам покупать российские подешевевшие активы, рекламируя облигации российских компаний со значительными международными операциями как лучший способ заработать денег.

https://www.reuters.com/markets/europe/us-bank-jpmorgan-suggests-clients-buy-distressed-russian-bonds-2022-03-07/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  adapter 08.03.2022 в 08:53:01   # 793857
Пусть подскажет где денег взять
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