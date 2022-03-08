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Экономика
Начало череды банкротств авиаперевозок?
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danilov 08 Марта 2022 в 00:46:17

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 08.03.2022 в 01:26:45   # 793835
Упс... как так то? А их то за что?
Печалька то какая... Нужно еще ужесточить, список маловат...
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