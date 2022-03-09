 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Торги в очередной раз откроют после обеда
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Марта 2022 в 10:06:53
Валютные торги на KASE по паре тенге-доллар откроются в 15 часов и пройдут в формате франкфуртского аукциона.

Решение принято "с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов", говорится в совместном заявлении Нацбанка и биржи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 09.03.2022 в 14:59:53   # 794036
Quote:
Названа цель нового порядка оборота валюты в России
Экономист Кульбака: ограничения на операции с валютой нужны для поддержки бюджета России
Решение ЦБ России на ближайшие полгода ограничить выдачу средств с валютных счетов и вкладов до десяти тысяч долларов объясняется тем, что власти стараются сохранить средства для государственных целей, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что ключевой источник валюты сейчас — вклады граждан.

Основная цель введения нового порядка оборота валюты в России — сохранение ее в стране для дальнейшего использования на нужды государственного бюджета, предположил Николай Кульбака.

«Это должно поддержать бюджет при условии, что валюту можно будет каким-то образом использовать. Государство использует валюту на бюджетные расходы — это и социалка, и оборонный комплекс, и госслужащие», — объяснил экономист.

В стране явно не хватает валюты, задача — сберечь ее для государственных целей

Николай Кульбака
Кандидат экономических наук
Регулятор с 9 марта по 9 сентября разрешил россиянам снимать со счетов не более десяти тысяч долларов. Эта мера затронет пять-десять процентов населения, которые располагают такими суммами. Новый порядок повлечет за собой временную приостановку продажи валюты, утверждает Николай Кульбака.

«Государству нужна валюта, чтобы продолжать свою деятельность, а источник этой валюты сейчас — это счета людей», — считает экономист.
Российский регулятор с 9 марта на полгода ограничил снятие более десяти тысяч долларов со счетов для россиян. Все, что выше этой суммы, граждане могут получить в рублях по рыночному курсу на день снятия средств. При этом в ЦБ уточнили, что валюта будет выдаваться только в долларах США вне зависимости от валюты счета. В таком случае произойдет конвертация.


намечается сильный спрос на твердую валюту со стороны России
поощрить | покарать
  Dimmon 09.03.2022 в 15:00:58   # 794037
у Нацбанка другого выхода нет, если открыть торги в обычно режиме курс устремится к 600 а сколько валюты надо чтобы удержать скажем на 550?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь