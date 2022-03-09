Нацбанк Казахстана объявил о сохранении базовой ставки 13,5%

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danilov 09 Марта 2022 в 16:19:57
Из $210,7 млн на торгах KASE в среду $198,9 млн составили валютные интервенции Нацбанка РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Срочно к рублю надо установить паритет 1 тенге - 1 рубль. В противном случае, мусорные рубли хлынут сюда и обчистит ЗВР НБ РК. Медвежью услугу им оказывать будет НБ РК, по такому курсу даже в России нет долларов. 1 доллар - 135 рублей, которого физический нет и не смогут купить в РФ. 1 рубль - 4,9 тенге. 1 доллар - 515 тенге. Кто помешает крупным российским банкам произвести обмен через свои дочерние банки в КЗ, которые являются полноценными участниками Касе? Неужели в НБ РК сидят глупцы, чтобы менять накопленный ЗВР на мусорные рубли, которые бог знает сколько будет стоит через неделю. Запретить по политическим и другим соображением нельзя, риски велики. Сделайте паритет, хоть даже завтра народ побежит в РФ за товарами, это меньшее зло. Неужели интересы отечественных производителей стоят дороже ЗВР НБ РК? Тем более у народа нет таких такого объема денег, наша экономика маленькая, по сравнению с той бедой что может сделать их экономика с нашими ЗВР НБ РК! Очнитесь эй там наверху, пока не поздно! Пока додумаетесь, каждый день валюта наша уходит за бесценок.
Рубль должен только расти, так как Россия самая богатая страна. Доллар дутый, как и евро, в момент могут сдуться.
Цитата: bolatbol от 09.03.2022 15:07:38
Dimmon 09.03.2022 в 20:35:45
Рубль должен только расти, так как Россия самая богатая страна. Доллар дутый, как и евро, в момент могут сдуться.
Dimmon 09.03.2022 в 20:35:45
Рубль должен только расти, так как Россия самая богатая страна. Доллар дутый, как и евро, в момент могут сдуться.
Самая богатая? Ну-ну. Там простой народ живет лучше чем в США? Эмиратах?
Как маленький, есть же. Никогда не видел такого лютого сатқына.