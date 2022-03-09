Нацбанк Казахстана объявил о сохранении базовой ставки 13,5%

Срочно к рублю надо установить паритет 1 тенге - 1 рубль. В противном случае, мусорные рубли хлынут сюда и обчистит ЗВР НБ РК. Медвежью услугу им оказывать будет НБ РК, по такому курсу даже в России нет долларов. 1 доллар - 135 рублей, которого физический нет и не смогут купить в РФ. 1 рубль - 4,9 тенге. 1 доллар - 515 тенге. Кто помешает крупным российским банкам произвести обмен через свои дочерние банки в КЗ, которые являются полноценными участниками Касе? Неужели в НБ РК сидят глупцы, чтобы менять накопленный ЗВР на мусорные рубли, которые бог знает сколько будет стоит через неделю. Запретить по политическим и другим соображением нельзя, риски велики. Сделайте паритет, хоть даже завтра народ побежит в РФ за товарами, это меньшее зло. Неужели интересы отечественных производителей стоят дороже ЗВР НБ РК? Тем более у народа нет таких такого объема денег, наша экономика маленькая, по сравнению с той бедой что может сделать их экономика с нашими ЗВР НБ РК! Очнитесь эй там наверху, пока не поздно! Пока додумаетесь, каждый день валюта наша уходит за бесценок.