 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Нацбанк Казахстана объявил о сохранении базовой ставки 13,5%
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Марта 2022 в 16:19:57
Как отметили в Нацбанке, решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию регулятора на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки.
Из $210,7 млн на торгах KASE в среду $198,9 млн составили валютные интервенции Нацбанка РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 09.03.2022 в 17:34:08   # 794053
кроме 13,5% и соответствующей корректировкой ставок по депозитам надо учитывать еще премию 10% обещанную государством по тенговым депозитам
поощрить | покарать
  Dimmon 09.03.2022 в 20:35:45   # 794062
очень разумный по большей части комментарий на одном сайте

Quote:
Срочно к рублю надо установить паритет 1 тенге - 1 рубль. В противном случае, мусорные рубли хлынут сюда и обчистит ЗВР НБ РК. Медвежью услугу им оказывать будет НБ РК, по такому курсу даже в России нет долларов. 1 доллар - 135 рублей, которого физический нет и не смогут купить в РФ. 1 рубль - 4,9 тенге. 1 доллар - 515 тенге. Кто помешает крупным российским банкам произвести обмен через свои дочерние банки в КЗ, которые являются полноценными участниками Касе? Неужели в НБ РК сидят глупцы, чтобы менять накопленный ЗВР на мусорные рубли, которые бог знает сколько будет стоит через неделю. Запретить по политическим и другим соображением нельзя, риски велики. Сделайте паритет, хоть даже завтра народ побежит в РФ за товарами, это меньшее зло. Неужели интересы отечественных производителей стоят дороже ЗВР НБ РК? Тем более у народа нет таких такого объема денег, наша экономика маленькая, по сравнению с той бедой что может сделать их экономика с нашими ЗВР НБ РК! Очнитесь эй там наверху, пока не поздно! Пока додумаетесь, каждый день валюта наша уходит за бесценок.
поощрить (1) | покарать
  bolatbol 09.03.2022 в 21:07:38   # 794066
Dimmon 09.03.2022 в 20:35:45
Рубль должен только расти, так как Россия самая богатая страна. Доллар дутый, как и евро, в момент могут сдуться.
поощрить (2) | покарать
  Panasonic 10.03.2022 в 00:56:02   # 794078
Цитата: bolatbol от 09.03.2022 15:07:38
Dimmon 09.03.2022 в 20:35:45
Рубль должен только расти, так как Россия самая богатая страна. Доллар дутый, как и евро, в момент могут сдуться.

Самая богатая? Ну-ну. Там простой народ живет лучше чем в США? Эмиратах?

Как маленький, есть же. Никогда не видел такого лютого сатқына.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь