Ограничения?

RUBKZT: держать нельзя отпустить

"Отвязка" тенге от рубля довольно дорого обходится для резервов Нацбанка

В ходе нашего постоянного мониторинга соцсетей мы заметили, что одной из актуальных тем, обсуждаемых пользователями телеграма, фейсбука и инстаграма, является курс RUBKZT и множество рекомендаций по политике в отношении него.



И ключевой тезис обсуждений в соцсетях, от обывателей до видных экспертов и участников рынка, сводится к одному суждению и соответствующему простому (на первый взгляд) решению Нацбанка и правительства – "не держать паритет рубль к тенге на прежних отметках около 5 и отпустить его", что в итоге, по мнению многих, позволит нашей экономике пережить текущий валютный кризис.



Подобная превалирующая мысль, на наш взгляд, демонстрирует тот факт, что большинство, к сожалению, не понимает, как на самом деле происходит курсообразование пары RUBKZT. В частности, можно утверждать, что его уровни в 5-6 тенге как раз-таки никто (ни НБ, ни правительство) и не удерживал (от укрепления) по большей части, его определял валютный рынок Казахстана в лице его участников, в зависимости от наличия большого спроса на рубли и другие иностранные валюты (так формируется в том числе кросс-курс RUBKZT), необходимые для покупки импорта, в том числе из России. Думаем, приводить аргументы и факты касательно огромной зависимости нашего внутреннего потребления от импорта уже нет смысла.



Так вот, необходимость покупать импортные товары, которые как минимум торгуются в рублях, а максимум в долларах США или евро, формирует большой спрос на эти и другие виды инвалюты на внутреннем рынке. В результате цена этих валют (их курс), выраженная в тенге, растет (тот же RUBKZT).



Исходя из этого, в текущих реалиях тезис "отпустить паритет рубль-тенге" означает не автоматическое укрепление тенге к рублю, а наоборот, ослабление нашей нацвалюты к рублю и соответственно к другим остальным валютам. Достаточно вспомнить то, как две недели назад, когда на форексе рубль начал стремительно падать к доллару США, мы наблюдали не только снижение курса тенге к доллару США, но и к самому рублю тоже выше отметок в 6 тенге.



Поэтому сейчас правильнее говорить не о том, что паритет рубля к тенге нужно "отпускать", а о том, что его нужно "удержать", соответственно, укреплять, что, собственно, в последние дни по факту и происходит усилиями Нацбанка. Но подобное "удержание" и укрепление RUBKZT ниже 4 тенге за рубль (так называемая "отвязка" тенге от рубля) довольно дорого обходится для резервов монетарного регулятора. К слову, за эти две с небольшим недели, по нашим подсчетам, на валютные интервенции Нацбанк потратил чуть менее полумиллиарда долларов США.С другой стороны, укрепляющийся к рублю курс тенге будет повышать и без того высокие объемы импорта из России (если не сейчас, то в дальнейшем точно), несмотря ни на какие доводы в пользу того, что "российские товары теперь никому не нужны". Нужно понимать, что из России мы импортируем не только потребительские товары, но также закупаем полуфабрикаты, оборудование, комплектующие, или так называемые промежуточные и инвестиционные товары для промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, не говоря уже об услугах российских компаний.



Таким образом, в складывающихся условиях активно рекомендовать НБ и правительству "отвязать" тенге от рубля и укреплять RUBKZT вполне логично и справедливо. Но для этого нужно не просто "отпустить" паритет, а наоборот, "удерживать", снижая его абсолютные значения. Но у подобной политики есть своя большая цена для всей нашей экономики в виде падения международных резервов и еще большей экспансии российским импортом внутреннего потребления в Казахстане.