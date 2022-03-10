Огурец дорогой, отечественный

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Гость 10 Марта 2022 в 13:55:01
Надеяться на патриотизм покупателей им не приходится: никто не будет покупать овощи по 1500 тенге за килограмм, если импортные стоят на 500-700 тенге дешевле.
- Тариф на электроэнергию в Туркменистане - 7,8 тенге за киловатт, в Узбекистане - 18 тенге. В Шымкенте и Туркестанской области тепличные хозяйства платят по 33,17 тенге за киловатт. С газом аналогичная ситуация. Тысяча кубометров газа в Туркменистане стоит 2487 тенге, в Узбекистане - 11 000 тенге, в Шымкенте - 31 720, а в Туркестанской области - 35 788 тенге. Многие теплицы отапливают углем. В этом году его стоимость доходила до 20 000 тенге за тонну. Ну и как нам при такой разнице конкурировать с импортом?! - задается вопросом председатель ассоциации Мырзахмет СНАБАЕВ. - 45 процентов расходов приходится на энергоносители. На них, как и на семена, нам нужны субсидии. Весь прошлый год мы писали обращения в Минсельхоз. Но нас не слышат.
В итоге, заявляют владельцы теплиц, их бизнес на грани банкротства. Многие снимают последний урожай, отдают его ниже себестоимости и закрывают теплицы до лучших времен.
- Два миллиона тенге только на электроэнергию уходит, не считая угля. О доходах говорить не приходится, уже в минус ушли, - жалуется агроном Нурберген КОЙЛЫБАЕВ.
Помимо субсидий фермеры просят руководство страны ввести дополнительные налоги на ввоз овощей из Туркменистана и Узбекистана, запретить истребование ПСД и госэкспертизы для новых тепличных хозяйств из-за больших финансовых затрат на это.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/zloba/2022/03/09/ogurets-dorogoj-otechestvennyj
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересная история приключилась недавно в Мангистау. Она как нельзя лучше демонстрирует всю суть сложившейся ситуации.
Есть в КазМунайГаз программа 5/50 — по ней работники нефтесервисных компаний могли досрочно уволиться по соглашению сторон с выплатой значительной компенсации в размере 50% от должностного оклада работника за 5 лет. Ещё раз — 50% зарплаты за 5 лет работы! Это примерно 12-20 млн тенге в зависимости от зарплаты.
Так вот, ушедшие по этой программе сотрудники 9 марта приехали в акимат Мангистауской области с требованием трудоустроить их на работу в нефтесервисные компании КМГ аргументируя это тем (барабанная дробь) что денежные средства, выплаченные им за пять лет вперёд, закончились.
К участникам наглость шоу вышел аким Мангистау Нурлан Ногаев и зампред КазМунайГаз Курмангазы Исказиев, которые и отправили требовальщиков решить вопрос в правовом русле, путем обращения в судебные инстанции.
@FINANCEkaz
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 11:02:40А потом страна останется без огурцов...
проще закупать огурцы у узбеков и выплачивать мин безусловный доход тепличникам, дешевле выйдет значительно
проще закупать огурцы у узбеков и выплачивать мин безусловный доход тепличникам, дешевле выйдет значительно
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 11:02:40
проще закупать огурцы у узбеков и выплачивать мин безусловный доход тепличникам, дешевле выйдет значительно
проще закупать огурцы у узбеков и выплачивать мин безусловный доход тепличникам, дешевле выйдет значительно
Гайдар так тоже думал, в итоге Россия осталась без гражданских самолётов и много чего
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 11:02:40
проще закупать огурцы у узбеков и выплачивать мин безусловный доход тепличникам, дешевле выйдет значительно
проще закупать огурцы у узбеков и выплачивать мин безусловный доход тепличникам, дешевле выйдет значительно
В результате останемся без своего агропрома и астрономически дорогую сельхозпродукцию из того же Узбекистана.
Ещё один существенный минус в ценообразоание - климат.
Он в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении куда более мягче.
Нужны заградительные барьеры и госсубсидии.
- Тариф на электроэнергию в Туркменистане - 7,8 тенге за киловатт, в Узбекистане - 18 тенге. В Шымкенте и Туркестанской области тепличные хозяйства платят по 33,17 тенге за киловатт.
Так вроде и зарплаты и доходы населения у них там не очь, ВВП на душу тоже небольшая!? Вроде соотношения что у них, что у нас корректна?! Про цены в Европе вообще молчу, но там и доход сооизмерим! А про конкуренцию, мы у них овощи покупаем, они у нас рис и пшено, всё справедливо!
Мура45 10.03.2022 в 18:29:29 # 794139
возможно, просто у меня такие критерии экономической целесообразности, если проект экономически не выживает то проще платить что то вроде асп, выйдет дешевле
вы же тоже понимаете что заградительных мер не будет ... ни на границе в РУ ни на границе с РФ
А они сами свои огурцы пробовали? то, что пробовал я ну просто отрава какая-то стоимостью с красную икру. может пора уже как-то контролировать этот процесс и убрать перекупов в цепочке логистики?
импортные вкуснее и ароматнее?? та же хрень
все тепличное - гамно
Цитата: jumanjiqz от 10.03.2022 13:03:15Собственная продовольственная безопасность должна регулировать эти вопросы, но надеюсь огурцы в нее не входят
Quote:
Так вроде и зарплаты и доходы населения у них там не очь, ВВП на душу тоже небольшая!? Вроде соотношения что у них, что у нас корректна?! Про цены в Европе вообще молчу, но там и доход сооизмерим! А про конкуренцию, мы у них овощи покупаем, они у нас рис и пшено, всё справедливо!
Quote:
- Тариф на электроэнергию в Туркменистане - 7,8 тенге за киловатт, в Узбекистане - 18 тенге. В Шымкенте и Туркестанской области тепличные хозяйства платят по 33,17 тенге за киловатт.
Так вроде и зарплаты и доходы населения у них там не очь, ВВП на душу тоже небольшая!? Вроде соотношения что у них, что у нас корректна?! Про цены в Европе вообще молчу, но там и доход сооизмерим! А про конкуренцию, мы у них овощи покупаем, они у нас рис и пшено, всё справедливо!
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 13:13:03
Quote:
возможно, просто у меня такие критерии экономической целесообразности, если проект экономически не выживает то проще платить что то вроде асп, выйдет дешевле
вы же тоже понимаете что заградительных мер не будет ... ни на границе в РУ ни на границе с РФ
Quote:
Мура45 10.03.2022 в 18:29:29 # 794139
возможно, просто у меня такие критерии экономической целесообразности, если проект экономически не выживает то проще платить что то вроде асп, выйдет дешевле
вы же тоже понимаете что заградительных мер не будет ... ни на границе в РУ ни на границе с РФ
На границе с РУзб есть заградительные барьеры (пошлины и др сборы) по многим видам сх продукции в обе стороны, которые либо регулируются по сезонам, либо имеют твёрдую ставку.
Граница же с РФ относительно прозрачна - там тормозят только санкционную сх продукцию из третьих стран и карантинные барьеры.
Но есть одно но - т.н. коридор в Россию с Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, и не факт, что этим коридором не пользуются как серыми схемами для завоза в Казахстан.
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 13:14:37
Quote:
импортные вкуснее и ароматнее?? та же хрень
все тепличное - гамно
Quote:
А они сами свои огурцы пробовали? то, что пробовал я ну просто отрава какая-то стоимостью с красную икру. может пора уже как-то контролировать этот процесс и убрать перекупов в цепочке логистики?
импортные вкуснее и ароматнее?? та же хрень
все тепличное - гамно
Вы спросите, а много ли частный сектор сейчас выращивает помидоры и огурцы даже в летнее время? Земля есть, живут на бывших дачных участках, теперь это пригородные аулы Чубар-су 1-2, Кайнар-булак и прочие, т.е в лучшем случае выращивают грядку - две и только для себя. Раньше были ярмарки, рынки, и главное - никто не подымает эти вопросы. А на проекты тепличных сооружений идут больше деньги, которые в итоге, учитывая что объекты сдаются в аренду, уже заранее становятся не рентабельны!
на проекты тепличных сооружений идут больше деньги, которые в итоге, учитывая что объекты сдаются в аренду, уже заранее становятся не рентабельны
Стоимость одного гектара теплиц примерно одинакова что в Казахстане, что в Узбекистане и других странах ЦА - от 150 тыс долларов до 500 тыс, в зависимости от степени навороченности.
Есть ещё дороже - до 1 млн, но на такие риски частник не пойдёт.
Рентабельность же продукции напрямую зависит от урожайности на единицу площади - чем выше урожайность, тем ниже себестоимость конечной продукции, при примерно одних и тех же затратах на единицу площади, не считая уборки урожая - при хорошем урожае расходы на уборку повышаются, но эта разница практически некритична.
Согласно profermu.com, урожайность огурцов в зависимости от сорта достигает 27-50кг с 1 кв.м теплицы. Вряд ли наши герои выращивают низкопродуктивные сорта, но возьмём для примера 25 кг с 1 кв м. С 1 гектара это 250т, а с маленькой теплицы (10-15 соток) - 25-40 тонн. Что-то мне подсказывает, что у этих "предпринимателей" теплицы побольше и урожаи повыше.
Вывод 1: кто-то привирает
Вывод 2: герои статьи не такие уж и хозяйственные
Опытным путём можно добиться высокой урожайности с малой площади. Но когда речь идёт о больших площадях и промышленных масштабах, урожайность снижается кратно, если не на порядок.
А так, думаю, самый распространённый вариант снижения рентабельности и эффективности - человеческий фактор. Потеря контроля хотя бы на одном из этапов вегетации уже ведёт к снижению урожайности.