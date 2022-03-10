Огурец дорогой, отечественный

- Тариф на электроэнергию в Туркменистане - 7,8 тенге за киловатт, в Узбекистане - 18 тенге. В Шымкенте и Туркестанской области тепличные хозяйства платят по 33,17 тенге за киловатт.

Quote:Так вроде и зарплаты и доходы населения у них там не очь, ВВП на душу тоже небольшая!? Вроде соотношения что у них, что у нас корректна?! Про цены в Европе вообще молчу, но там и доход сооизмерим! А про конкуренцию, мы у них овощи покупаем, они у нас рис и пшено, всё справедливо!